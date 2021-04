Muresan i-a dat replica lui Multescu dupa acuzele facute de antrenor: "M-a distrat foarte tare! Nimeni nu tine cu oamenii slabi!"

Gigi Multescu a facut acuze dure dupa meciul pierdut de Dinamo in deplasare cu CFR Cluj, scor 0-1.

Antrenorul lui Dinamo, nemultumit de faptul ca arbitrul Marcel Barsan i-a eliminat doi jucatori in prima repriza, a spus ca arbitrajul i-a adus aminte de perioada in care clubul clujean era condus de Arpad Paszkany si Iuliu Muresan. El a lasat sa se inteleaga ca in perioada respectiva cei doi ar fi avut legaturi cu arbitrii si de aceea CFR a realizat performante importante.

Iuliu Muresan i-a dat replica antrenorului lui Dinamo. Fostul presedinte al CFR-ului a spus ca declaratiile lui Multescu l-au amuzat si a spus ca in general tendinta arbitrilor este de a favoriza echipele mai puternice si ca nu s-a pus problema sa faca interventii in arbitraj in perioada in care a condus clubul din Gruia.

"M-a distrat declaratia foarte tare. Noi niciodata nu am avut rezolvari cu arbitrii si am fost si dezavantajati de multe ori. Intr-adevar uneori am fost si avantajati, mai tipau unii si alti si aveau dreptate, dar nu din cauza faptului ca noi rezolvam ceva cu arbitrii, dimpotriva.

In primul rand influenta la Federatie au cei care sunt mai aproape de Federatie si toata ziua acolo se pot intalni la o cafea. Noi din Cluj mergeam la Bucuresti numai cand aveam meci si maxim cu o zi inainte de meci si nu de asta ne ocupam in seara meciului.

Atunci cand este cel mai bun lumea cauta justificari si arbitrii sunt si ei influentati psihologic sa greseasca in favoarea celui puternic. In general nimeni nu tine cu oamenii slabi. Lumea se lipseste de cel puternic si bogat", a spus Iuliu Muresan la Digi Sport.