"Asteptam meciul asta de un an!" | Cum a reactionat capitanul Romaniei, Monica Niculescu cand a aflat ca accesul spectatorilor la barajul cu Italia va fi interzis

Sorana Cirstea nu va participa la barajul Romaniei cu Italia in Billie Jean King Cup.

Simona Halep (locul 3 WTA), Patricia Maria Tig (63 WTA), Irina Bara (132 WTA), Mihaela Buzarnescu (136 WTA) si Monica Niculescu (174 WTA la simplu si 55 WTA la dublu) sunt jucatoarele care vor reprezenta Romania in intalnirea cu Italia, de la Cluj-Napoca, din 16 si 17 aprilie 2021, informeaza Federatia Romana de Tenis.

"Ne bucuram foarte mult sa jucam din nou in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, un loc de unde avem amintiri minunate, dintr-un oras cu oameni pasionati de tenis care, chiar daca nu vor putea fi in tribune, suntem convinsi ca vor fi cu sufletul alaturi de echipa, asa cum sunt toti sustinatorii nostri din intreaga tara, cu toata energia lor pozitiva," a punctat noul capitan-jucator al echipei Romaniei, Monica Niculescu, potrivit FRT.

"Asteptam de un an acest meci si ma bucur ca, in sfarsit, vom putea juca. Este un meci important pentru Romania si chiar daca nu vom avea de partea noastra suporterii, care au creat o atmsofera fantastica de fiecare data cand fetele noastre au jucat in Sala Polivalenta, ne bucuram sa avem parte, din nou, de emotia si adrenalina acestei competitii," a declarat Alina Tecsor-Cercel, fost capitan-nejucator al nationalei feminine de tenis.

Sorana Cirstea a fost lasata in afara lotului definitiv al Romaniei pentru acest baraj, dar va putea participa la Jocurile Olimpice, in ciuda acestei absente. Echipa invingatoare a acestui play-off va juca pentru calificarea la urmatorul turneu final al Billie Jean King Cup.