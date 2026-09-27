Război între Gigi Becali și MM Stoica? Patronul FCSB, contrazis: „Asta spune multe”

Război între Gigi Becali și MM Stoica? Patronul FCSB, contrazis: „Asta spune multe” Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali și MM Stoica nu au căzut de acord în privința unor jucători de la FCSB.

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Laurențiu Reghecampf a venit la FCSB pentru a ridica echipa patronată de Gigi Becali, care are un start slab de sezon în Superliga.

Roș-albaștrii se află la poziția a 11-a în prima ligă din România cu 12 puncte după primele 10 etape. Fosta campioană este la 11 „lungimi” de liderul Dinamo.

Gigi Becali, contrazis de MM Stoica: „Mie îmi place”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a fost întrebat despre situația lui Arnold Garita, în contextul în care Gigi Becali a anunțat că nu a fost mulțumit de atacantul adus în locul lui Daniel Bîrligea.

MM Stoica a spus că jucătorul camerunez împrumutat de la chinezii de la SZ Juniors este pe placul lui pentru că a dat dovadă de implicare în partidele pe care le-a jucat până acum în tricoul lui FCSB.

„După meciul cu Universitatea Craiova (n.r. scor 5-0) se poate spune orice, pentru că prestația noastră a fost jenantă. Poate cu excepția lui Târnovanu și a lui Ofri Arad, care a făcut un meci destul de bun, dar a jucat doar 46 de minute.

Nu știu gândirea lui Gigi. Mie îmi place (n.r. Garita). Este un tip care dă tot, cât are bineînțeles. Dar preferi acești jucători care dau totul, decât cei care au de oferit, dar nu dau totul”, a spus MM Stoica, conform Fanatik.ro.

Arnold Garita este împrumutat de la SZ Juniors până la finalul acestui an și are șase meciuri și o pasă decisivă în tricoul lui FCSB.

700.000 de euro este cota atacantului camerunez, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

MM Stoica i-a luat apărarea și lui Boutoutaou: „Asta spune multe despre el”

Gigi Becali nu este mulțumit nici de Aymen Boutoutaou și vrea să „scape” câte mai rapid de jucătorul adus în această vară la sfatul lui MM Stoica.

Oficialul lui FCSB a scos în evidență o statistică favorabilă pentru fotbalistul algerian, dar a dat de înțeles că păstrarea lui nu ține de el.

„Boutoutaou are în 45 de minute cu Craiova cele mai multe driblinguri și cele mai multe recuperări dintre toți jucătorii care au evoluat 90 de minute. Asta spune multe despre el”, a mai precizat Mihai Stoica.

FCSB a plătit pe jucătorul de 25 de ani adus de la FC Sochaux 1,3 milioane de euro, iar algerianul a jucat 11 meciuri în tricoul roș-albaștrilor și a marcat două goluri.

800.000 de euro este cota lui Aymen Boutoutaou, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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