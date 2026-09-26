Laurențiu Reghecampf nu prea știe să lase loc de „buna ziua“, când părăsește o echipă. Ultimele scandaluri în care a fost implicat fix asta demonstrează.

După episodul ruperii contractului cu Universitatea Craiova, în 2023, din cauza căruia s-a ales cu un litigiu pierdut, „Reghe“ s-a specializat în procese și „trădări“ și în Africa. Iată bilanțul său, pe scurt:

*Primul său mandat, la Esperance, între noiembrie 2024 – martie 2025, s-a încheiat cu demiterea sa din funcție și un dosar ajuns la FIFA. Aici, românul a avut câștig de cauză, pentru că arabii au fost cei care i-au reziliat contractul înainte de termen.

*La Al-Hilal Omdurman, Reghecampf i-a tot dus pe oficialii echipei cu vorba pentru prelungirea contractului. Când arabii i-au făcut toate poftele, oferindu-i inclusiv o mărire salarială, „Reghe“ a apărut în poza de prezentare distribuită de... Esperance Tunis!

*Dacă primul mandat al lui Reghecampf, la Esperance, a durat patru luni, de această dată, părțile au ajuns la „divorț“ după patru meciuri. Și cazul va ajunge, la FIFA, încă o dată, pentru că Esperance și „Reghe“ nu s-au pus de acord în privința rezilierii pe cale amiabilă.

Sudanezii exultă: „Blestemul Al-Hilal l-a lovit pe Reghecampf“

Telenovela Esperance – Reghecampf, episodul 2, a făcut valuri, nu doar în România, ci și în Africa. Iar povestea e urmărită cu interes și satisfacție în Sudan. Pentru că aici, fanii și jurnaliștii n-au trecut peste modul în care tehnicianul român a „trădat“, dând bir cu fugiții pentru a semna cu Esperance, în iunie.

În acest context, editorialistul Khalef Al-Shebak tocmai a publicat un text acid, în care savurează necazul antrenorului român cu formația tunisiană. Articolul are un titlu sugestiv: „Blestemul Al-Hilal l-a lovit pe Reghecampf“.

De la bun început, jurnalistul sudanez a subliniat că mai toți antrenorii de la Al-Hilal din ultimii ani au fost primiți cu brațele deschise de fani. De aceea, cei mai mulți dintre ei au rămas atașați de club, inclusiv după plecare. Mai puțin Reghecampf!

„O grămadă de antrenori au pregătit Al-Hilal și, când au plecat, au lăsat în urma lor dragoste, apreciere și respect. Unii dintre ei s-au ales cu niște amintiri atât de frumoase, încât s-au și întors peste ani, pentru a vizita locurile de care s-au atașat. Pentru alții, faptul că au avut prilejul de a antrena cel mai popular club de la noi a reprezentat cel mai frumos capitol din cariera lor. După ce au trecut pe Al-Hilal, acești antrenori au reușit să facă pasul spre un nivel superior și să-și îmbunătățească mult cota. Din păcate, românul Reghecampf a făcut excepție de la regulă“, și-a început Khalef Al-Shebak textul de opinie.

În continuarea editorialului său, jurnalistul arab l-a făcut praf pe noul antrenor al FCSB-ului.

„După ce a dat-o în bară în Champions League, într-o ediție în care câștigarea trofeului era perfect posibilă, Reghecampf a făcut ceva fără precedent în istoria recentă a clubului Al-Hilal: a trădat echipa și și-a rupt contractul, folosindu-se de o clauză care i-a permis să se întoarcă la formația de unde fusese dat afară, înainte să fie angajat de Al-Hilal“, a fost un alt fragment din textul semnat de Khalef Al-Shebak.

„Reghecampf i-a trădat și pe tunisieni, ca să semneze cu o echipă de care n-a auzit nimeni“

Acesta a remarcat că acum, la aproape patru luni distanță după ce a părăsit campioana din Sudan, Reghecampf e prins în mijlocul unui scandal, în timp ce Al-Hilal Omdurman merge foarte bine și fără tehnicianul român.

„Conducerea clubului Al-Hilal a reușit să-l înlocuiască pe Reghecampf cu un antrenor mai bun (n.r. – neamțul Josef Zinnbauer). La capitolul de organizare tactică, noul antrenor e la ani-lumină de Reghecampf. Acesta, în loc să-și respecte contractul cu Esperance, a și părăsit deja această formație, ca să semneze cu o echipă de care n-a auzit nimeni (n.r. – FCSB)“, a continuat Khalef Al-Shebak.

Jurnalistul sudanez și-a încheiat textul cu un mesaj acid pentru românul de 51 de ani.

„Îi transmitem lui Reghecampf că un antrenor de succes nu cel care schimbă echipele ca pe șosete, ci unul care obține rezultate bune și reușește în a lăsa amintiri frumoase în urma sa. Aici ai dat-o în bară, Reghecampf, atunci când ai sărit dintr-o barcă în alta, iar blestemele celor pe care i-ai trădat te vor urmări. Dar îți spun că blestemul de la Al-Hilal e cel decisiv“, a încheiat Khalef Al-Shebak.

Reghecampf, două titluri în același sezon cu Al-Hilal Omdurman

În perioada în care a fost la Al-Hilal Omdurman, între august 2025 – iunie 2026, Laurențiu Reghecampf a participat în două campioante. Mai întâi, și-a înscris echipa în întrecerea din Rwanda din cauza războiului civil din Sudan, câștigând titlul cu mai multe etape înainte de final. Apoi, cu soarta titlului rezolvată în Rwanda, românul s-a întors în Sudan, unde campionatul se reluase din ianuarie 2026. În play-off, Al-Hilal Omdurman a defilat, câștigând un al doilea titlu cu „Reghe“ pe bancă.

În perioada petrecută la formația sudaneză, singurul rateu al antrenorului român a fost în Champions League, unde echipa s-a oprit în sferturi, deși obiectivul declarat era câștigarea trofeului.