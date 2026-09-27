Internaționalul român se afla în ultimele luni de contract cu Dalian Yingbo și a putut negocia cu orice club în această perioadă. U Cluj a profitat de această situație și a anunțat, prin vocea președintelui Radu Constantea, că poartă ”negocieri avansate” cu Stanciu.

Gigi Becali a dezvăluit ce i-a spus Nicolae Stanciu

Doar că lucrurile pot lua o întorsătură neașteptată. Stanciu e dorit și la FCSB, după ce Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a revenit la echipă, iar Gigi Becali a dezvăluit ce i-a transmis mijlocașul într-o discuție privată.

Stanciu ar vrea să revină în România pentru a fi aproape de Alba Iulia, orașul său natal, motiv pentru care U Cluj luase o opțiune serioasă pentru acest transfer.

”Cu Stanciu am vorbit, mi-a zis 'nea Gigi, în iarnă, când rămân (n.r. liber de contract), prima dată iau legătura cu tine'!”, a spus Becali, la Digi Sport.

Sunt zece ani de când Stanciu a plecat de la FCSB la Anderlecht pentru 10 milioane de euro, sumă-record la acea vreme pentru fotbalul românesc.

Cifrele lui Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu a făcut primii pași în fotbal la Unirea Alba Iulia, ca ulterior să facă parte din frumoasa echipă a Vasluiului. Adrian Porumboiu l-a vândut pe mijlocaș la FCSB pentru un milion de euro. Totuși, profitul încasat de Gigi Becali a fost unul mai mare, Anderlecht plătind 10 milioane de euro în vara lui 2016 pentru transferul lui Stanciu.

După experiența din Belgia, Nicolae Stanciu a mai fost legitimat la Sparta Praga, Al Ahly, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și în prezent evoluează la Dalian Yingbo.