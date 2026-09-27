VIDEO EXCLUSIV Ce se întâmplă în meciul cu Bosnia? Marea problemă a lui Gică Hagi: „Este un handicap pentru Ghiță”

Ce se întâmplă în meciul cu Bosnia? Marea problemă a lui Gică Hagi: „Este un handicap pentru Ghiță” Nations League
SPORT.RO
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Gică Hagi ar putea schimba echipa de start în meciul cu Bosnia de la București.

TAGS:
bosniaGica HagiRomaniaDaniel Isăilă
Din articol

România a debutat în Liga B din Grupa 4 cu o înfrângere pe terenul Suediei, scor 1-2, în meciul oficial de debut al lui Gică Hagi.

Pentru naționala României urmează partida cu Bosnia de la București, de luni, 28 septembrie și meciurile cu Polonia și din nou cu Suedia.

Daniel Isăilă a spus care este problema sistemului cu cinci fundași

Daniel Isăilă a avut o intervenție telefonică la VOYO SPORT LIVE și a vorbit în exclusivitatea de schimbările pe care le-ar putea face Gică Hagi pentru meciul cu Bosnia.

Tehnicianul român a explicat care a fost problema sistemului cu cinci fundași și de ce Ghiță nu a fost confortabil în acel sistem.

„Probabil că vor fi schimbări, pentru că soluții sunt. Sunt și în apărare și la mijloc, dar sunt curios să văd dacă va menține același sistem.

Și sistemul, chiar dacă pare cu cinci fundași pe partea de apărare, poate fi un sistem ultra ofensiv, când construiești în trei.

Nu este ușor să joci acest sistem, cred că este un handicap pentru Ghiță, chiar dacă este picior drept în partea stângă, Coubiș și Ghiță ca să fie ofensivi trebuie să urce ca niște fundași laterali când construiești și să creezi superioritate de pe linia de fund și să elimini prima linie de pressing a adversarului”, a spus Daniel Isăilă, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

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Gică Hagi: ”Vom face multe schimbări, chiar foarte multe”

Experții de la Football Meets Data au făcut toate calculele după rezultatele partidelor de vineri. În urma eșecului de la Solna, România mai are doar 10,2% șanse să încheie pe prima treaptă a ierarhiei, pe când Suedia a devenit favorită.

”Vom face multe schimbări. Chiar foarte multe! (n.r. - Știți deja primul 11?) Tu ce crezi? Cum să nu? Trebuie să știm cine începe și cine termină. Am zis: Nu contează cum încep, ci cum termin meciurile.

Îmi place să fac 5 schimbări, să-i folosesc pe cei de pe bancă, pentru că, dacă sunt cu noi, înseamnă că merită. Nu avem titulari și rezerve, nu există așa ceva, pentru mine toți jucătorii sunt importanți. O să încerc să dau spațiu tuturor în aceste 4 meciuri. Singurul lucru important e că trebuie să ai succes”, a spus Hagi, la conferința de presă.

Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 1-1, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia

Lotul convocat de Gică Hagi pentru meciurile din Nations League:

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 10/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 39/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 4/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 31/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 11/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 53/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);
  • MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 15/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 9/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 76/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 88/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 9/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);
  • ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 46/12), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 55/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 37/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 29/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 7/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2).
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