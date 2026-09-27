România a debutat în Liga B din Grupa 4 cu o înfrângere pe terenul Suediei, scor 1-2, în meciul oficial de debut al lui Gică Hagi.

Pentru naționala României urmează partida cu Bosnia de la București, de luni, 28 septembrie și meciurile cu Polonia și din nou cu Suedia.

Daniel Isăilă a spus care este problema sistemului cu cinci fundași

Daniel Isăilă a avut o intervenție telefonică la VOYO SPORT LIVE și a vorbit în exclusivitatea de schimbările pe care le-ar putea face Gică Hagi pentru meciul cu Bosnia.

Tehnicianul român a explicat care a fost problema sistemului cu cinci fundași și de ce Ghiță nu a fost confortabil în acel sistem.

„Probabil că vor fi schimbări, pentru că soluții sunt. Sunt și în apărare și la mijloc, dar sunt curios să văd dacă va menține același sistem.

Și sistemul, chiar dacă pare cu cinci fundași pe partea de apărare, poate fi un sistem ultra ofensiv, când construiești în trei.

Nu este ușor să joci acest sistem, cred că este un handicap pentru Ghiță, chiar dacă este picior drept în partea stângă, Coubiș și Ghiță ca să fie ofensivi trebuie să urce ca niște fundași laterali când construiești și să creezi superioritate de pe linia de fund și să elimini prima linie de pressing a adversarului”, a spus Daniel Isăilă, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.