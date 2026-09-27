La cererea galeriei FCSB, Gigi Becali l-a readus pe Laurențiu Reghecampf la echipă, după ce acesta și-a încheiat socotelile cu Esperance Tunis, echipa pe care o pregătea pentru a doua oară în cariera sa.

Noul antrenor al fostei campioane va avea la dispoziție mai bine de două săptămâni pentru a lucra cu noii săi elevi. Debutul va fi împotriva celor de la Oțelul Galați, pe Arena Națională, după meciurile echipei naționale.

Mihai Stoica a citit în direct mesajele primite de la jucătorii FCSB

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a primit reacții pozitive din partea jucătorilor după numirea lui Reghecampf și a citit câteva mesaje primite din partea acestora în direct.

„Sunt puțini români la momentul ăsta. Francezii, mai ales pentru că sunt mulți cu rădăcini africane, știu ce înseamnă Esperance Tunis. Dacă vă arăt câteva mesaje primite.. Am multe conexiuni în lumea asta. Francezi care sunt cu rădăcini: tunisiene, algeriene, marocane …și toți vorbesc foarte frumos de Reghe.

(n.r. Mesajele primite în limba franceză) ‘Salut, Meme! Ce mai faci? Reghecampf este un antrenor incredibil, foarte puternic. Sper că va fi un sezon foarte bun! / Este un antrenor foarte bun. Sunt convins că va fi un sezon foarte bun’. Cam astea sunt toate mesajele pe care le primesc”, a spus MM Stoica, la Fanatik.ro.

Laurențiu Reghecampf și-a dat acordul încă de duminică pentru revenirea la FCSB, însă au apărut probleme la rezilierea înțelegerii cu Esperance Tunis, formație cu care se afla sub contract.

Până la urmă, Reghecampf a reușit să își rezilieze pe cale amiabilă înțelegerea cu gruparea din Tunisia. Amenințat în primă fază cu un litigiu la FIFA, antrenorul va plăti despăgubiri în valoare de 150.000 de euro, echivalentul a trei salarii.

Reghecampf o va prelua pe FCSB de pe locul 11 în Superliga, cu doar 12 puncte acumulate în primele 10 etape. Distanța față de liderul Dinamo este acum de 11 puncte.