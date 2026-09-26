FCSB a întâlnit-o pe Manchester City în sezonul 2016-2017, în play-off-ul Champions League, atunci când ”Cetățenii” s-au impus în ambele manșe, scor 6-0 la general.

Mihai Stoica, despre posibilitatea ca FCSB să îi ceară daune lui Manchester City: ”E o chestie absurdă, de unde să scoată banii?”

Astfel, FCSB ar putea invoca un prejudiciu. Concret, în acel sezon, pentru participarea în Europa League, FCSB a încasat aproximativ cinci milioane de euro, însă ar fi putut câștiga mult mai mult din participarea în cea mai importantă competiție europeană, mai exact cu 13,7 milioane de euro în plus.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, crede însă că Manchester City nu ar avea posibilitatea să plătească datorii uriașe către toate cluburile împotriva cărora au jucat în perioada cu pricina.

Din acest motiv, oficialul roș-albaștrilor crede că Manchester City va fi sancționată prin retrogradarea într-un eșalon inferior din Anglia.

”Ok, ne așezăm la masa credală. Cred că e o chestie absurdă. În situația în care noi și toate echipele care au jucat împotriva lor, din EPL, FA Cup, din Champions League și în foarte multe competiții am cere daune, cred că pagubele pricinuite de ei se ridică la multe zeci de miliarde probabil. De unde să scoată banii?

Eu nu cred că va exista o instanță care să îi oblige să plătească daune financiare. În schimb, cred că va exista o instanță sportivă. Vor ajunge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Probabil vor fi retrogradați, cine știe în ce eșalon. Probabil în Non-League, nu în fotbalul profesionist. Cred că aici se închide totul. Nici nu a mai fost un caz de genul ăsta.

Nu sunt un specialist în dreptul sportiv, dar eu nu cred că vor mai fi acceptați să evolueze într-o ligă profesionistă din Anglia. Nu știu cât de jos vor fi retrogradați, dar sigur vor fi retrogradați”, a spus MM Stoica la Fanatik.