Mihai Stoica a rupt tăcerea despre schimbul Boutoutaou - Nsimba: ”Sunt discuțiile lui Gigi Becali și atât!”

Concret, finanțatorul de la FCSB plănuiește să îl cedeze Universității Craiova pe Aymen Boutoutaou la schimb pentru Steven Nsimba. Gigi Becali le-ar plăti oltenilor și o sumă importantă de bani pentru Nsimba.

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Mihai Stoica și-a spus părerea în legătură cu planul lui Gigi Becali. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB susține că, în opinia sa, Aymen Boutoutaou este cel mai bun jucător din Superliga României și că, dacă decizia i-ar aparține, nu l-ar oferi la schimb pentru Steven Nsimba.

În mod evident, decizia finală stă în mâinile lui Gigi Becali, iar patronul roș-albaștrilor nu a ascuns faptul că nu este deloc încântat de Boutoutaou.

”Nu ştiu care a fost discuţia, este problema lor, cred că au discutat prin intermediari. Eu, în momentul în care am venit cu propunerea la Gigi Becali să plătească sumele foarte mari pentru Aymen Boutoutaou şi salariul foarte mare, am făcut asta pentru că am fost convins că este un jucător foarte bun.

Dacă aş decide nu aş face schimb Aymen Boutoutaou cu niciun jucător din campionatul nostru. El îl consider cel mai talentat jucător din campionatul nostru. Nu contează post, vârstă, naţionalitate, nu aş face schimb.

Nu a fost doar opinia mea. Elias Charalambous, Mihai Pintilii, Alin Stoica, Lucian Filip, Cosmin Cernat, Ionuţ Zottu… şase oameni cu care colaboram în momentul în care s-a studiat piaţa. Am spus-o şi o repet: 43 de jucători au avut de analizat ei. Eu nu ştiam ce analizează.

Toţi mi-au spus că primul nume pe listă este Aymen Boutoutaou. Nu s-a putut lua în iarnă. S-a luat acum. De ce am avut convingerea că va fi bine? Jucător extrem de talentat cu dribling pe care nu îl găseşti la noi în campionat, cu o viziune a jocului pe care o găseşti foarte rar, cu lovirea mingii deosebită.

Îşi foloseşte ambele picioare. De la Luţu nu am văzut jucător care să dribleze şi pe stângul şi pe dreptul. Când a început să joace, toată lumea era încântată. Au venit rezultatele catastrofale şi apoi n-a mai apucat să joace”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Mihai Stoica: ”Sunt discuțiile lui Gigi Becali și atât, nu știu dacă Nsimba ne va ajuta!”

Mihai Stoica a spus cum a reacționat Aymen Boutoutaou după ce a aflat despre schimbul planificat de Gigi Becali. Când a venit vorba despre Nsimba, oficialul roș-albaștrilor a avut cuvinte de laudă la adresa atacantului din Franța, însă a mărturisit că nu s-a gândit în niciun moment să încerce să îl transfere la FCSB.

”Problema e în felul următor. Gigi Becali ţine clubul în viaţă. El are decizia. Dacă lui nu-i place, s-a terminat totul. Nu mai contează părerea mea sau a celorlalţi. Nu mai contează absolut nimic. Dacă el vrea ca jucătorul să plece şi jucătorul va dori asta, va pleca.

Aici se cam închide. Boutoutaou nu a avut nicio reacţie. La antrenament era străin, zâmbitor. Am vorbit cu agenţii lui, nu mi-au spus că l-a dorit şi Universitatea Craiova. Nsimba este un jucător bun, de alt profil faţă de Assad.

La momentul actual, Craiova are trei jucători pe aceeaşi poziţie: Assad, Elissor şi Nsimba. Mie nu mi-a venit nicio idee cu Nsimba. Sunt discuţiile lui Gigi Becali şi atât. Nu ştiu dacă ne va ajuta sau nu. Eu am fost convins că Aymen va fi jucătorul care îl va înlocui pe Olaru. Uite că nu e. Hai să mai vedem! Nu sunt implicat în acest schimb. Eu nu înţeleg de ce e discuţia acum şi nu în decembrie. Sunt prea multe necunoscute, nu ştiu dacă îl va afecta pe Boutoutaou”, a adăugat MM Stoica.