EXCLUSIV Răspuns din Bănie pentru schimbul propus de Gigi Becali: ”Este foarte, foarte bun pentru Universitatea Craiova!”

Răspuns din Bănie pentru schimbul propus de Gigi Becali: ”Este foarte, foarte bun pentru Universitatea Craiova!” Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali a dezvăluit că a negociat cu Mihai Rotaru un posibil schimb între FCSB și Universitatea Craiova.

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FCSBUniversitatea Craiovaaymen boutoutaousteven nsimbaGica Craioveanu
Din articol

Roș-albaștrii ar urma să îl cedeze pe Aymen Boutoutaou în schimbul lui Steven Nsimba. Finanțatorul de la FCSB le-ar plăti oltenilor și un milion de euro.

Gică Craioveanu: ”Este un schimb foarte, foarte bun pentru Universitatea Craiova!”

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Boutoutaou
Aymen boutoutaou video
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Gică Craioveanu a comentat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro schimbul de jucători pe care Gigi Becali i l-a propus acționarului de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru. 

Deși multe voci importante din fotbalul românesc au susținut că un astfel de schimb ar dezavantaja-o pe Universitatea Craiova, având în vedere că Aymen Boutoutaou nu a avut încă timpul necesar să demonstreze că poate deveni un fotbalist important la nivelul primi ligi, Gică Craioveanu crede că gruparea din Bănie ar avea de câștigat. 

Condiția? Ca pe lângă Boutoutaou, Gigi Becali să plătească și un milion de euro Universității Craiova. În caz contrar, Craioveanu crede că FCSB ar ieși ”pe plus”. 

Am auzit de schimbul de jucători între Nsimba și Boutoutaou. Consider că iese puțin în avantaj în momentul de față FCSB, pentru că Nsimba e un jucător care a demonstrat în ultimul an la Craiova că este jucător foarte util, foarte bun, marcator, o bestie cum îi zicem noi, în timp ce Boutoutau e în zona gri, pentru că n-a demonstrat. Eu cred că poate să crească, dar are nevoie de meciuri. Va depinde foarte mult și de antrenori, dacă se bazează pe ei, dacă intră în stilul lor sau în sistemul lor de joc.

Dacă, în afară de schimb, e și un milion pentru Craiova, mi se pare un schimb foarte, foarte bun pentru Craiova, mai ales că până acum Elisor a demonstrat marcând goluri că este un jucător pe care antrenorul se poate baza. În momentul de față, fără discuții, titularul este Assad (n.r. Al Hamlawi)”, a spus Gică Craioveanu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro

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