Tricolorii lui Gică Hagi au debutat cu o înfrângere în fața Suediei și vor încerca să obțină primele puncte împotriva selecționatei conduse de Sergej Barbarez.

România - Bosnia, al doilea meci din Liga Națiunilor pentru echipa lui Gică Hagi (luni, 21:45). Ce au declarat selecționerul și Nicolae Stanciu

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Partida se va disputa pe Arena Națională cu porțile închise din cauza sancțiunii primite de FRF din partea UEFA pentru incidentele din meciul cu Kosovo.

Duminică seară, Sergej Barbarez a luat parte la conferința de presă și imediat după ce selecționerul Bosniei s-a întâlnit cu reporterii, a avut loc antrenamentul oficial pe Arena Națională la care a luat parte și veteranul Edin Dzeko, chiar dacă acesta nu va juca împotriva României.

Având în vedere că fanii nu vor putea susține echipa națională în meciul cu Bosnia, suporterii au lăsat un mesaj pentru tricolori în tribunele Arenei Naționale. Un banner uriaș cu mesajul ”Mereu alături de voi!”.

Sergej Barbarez a părut impresionat de gestul fanilor români și preț de câteva momente a privit uimit către tribuna în care era amplasat bannerul.