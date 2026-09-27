GALERIE FOTO Selecționerul Bosniei a rămas cu ochii ațintiți când a văzut ce se întâmplă pe Arena Națională

Selecționerul Bosniei a rămas cu ochii ațintiți când a văzut ce se întâmplă pe Arena Națională Nations League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România se duelează luni seară cu Bosnia în al doilea meci din campania de Nations League.

TAGS:
Bosnia si HertegovinabosniaRomaniasergej barbarez
Din articol

Tricolorii lui Gică Hagi au debutat cu o înfrângere în fața Suediei și vor încerca să obțină primele puncte împotriva selecționatei conduse de Sergej Barbarez.

Sergej Barbarez, uimit de gestul suporterilor români

  • Barbarez mesaj 34
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Partida se va disputa pe Arena Națională cu porțile închise din cauza sancțiunii primite de FRF din partea UEFA pentru incidentele din meciul cu Kosovo. 

Duminică seară, Sergej Barbarez a luat parte la conferința de presă și imediat după ce selecționerul Bosniei s-a întâlnit cu reporterii, a avut loc antrenamentul oficial pe Arena Națională la care a luat parte și veteranul Edin Dzeko, chiar dacă acesta nu va juca împotriva României.

Având în vedere că fanii nu vor putea susține echipa națională în meciul cu Bosnia, suporterii au lăsat un mesaj pentru tricolori în tribunele Arenei Naționale. Un banner uriaș cu mesajul ”Mereu alături de voi!”.

Sergej Barbarez a părut impresionat de gestul fanilor români și preț de câteva momente a privit uimit către tribuna în care era amplasat bannerul.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Grindeanu și Simion, chemați să spună ce au vorbit cu ambasadoarea americană care sugera că SUA au dărâmat Guvernul Bolojan
Grindeanu și Simion, chemați să spună ce au vorbit cu ambasadoarea americană care sugera că SUA au dărâmat Guvernul Bolojan
ULTIMELE STIRI
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase
România - Bosnia, al doilea meci din Liga Națiunilor pentru echipa lui Gică Hagi (luni, 21:45). Ce au declarat selecționerul și Nicolae Stanciu
România - Bosnia, al doilea meci din Liga Națiunilor pentru echipa lui Gică Hagi (luni, 21:45). Ce au declarat selecționerul și Nicolae Stanciu
Război între Gigi Becali și MM Stoica? Patronul FCSB, contrazis: „Asta spune multe”
Război între Gigi Becali și MM Stoica? Patronul FCSB, contrazis: „Asta spune multe”
Ionuț Rada știe ce trebuie să facă Gică Hagi la echipa națională: „Majoritatea încearcă experimente”
Ionuț Rada știe ce trebuie să facă Gică Hagi la echipa națională: „Majoritatea încearcă experimente”
Daniel Pancu știe cine va câștiga SuperLiga: „E favorită clară, netă!”
Daniel Pancu știe cine va câștiga SuperLiga: „E favorită clară, netă!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Întrebat de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu a surprins pe toată lumea: "Ei au prima opțiune"

Întrebat de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu a surprins pe toată lumea: "Ei au prima opțiune"

FCSB poate primi o sumă colosală de la Manchester City! Mihai Stoica: ”Nu a mai fost un caz de genul ăsta!”

FCSB poate primi o sumă colosală de la Manchester City! Mihai Stoica: ”Nu a mai fost un caz de genul ăsta!”

Învinși, iar acum amenințați după Suedia - România: "Vom trimite nota de plată. E ceva ce n-am mai văzut de multă vreme"

Învinși, iar acum amenințați după Suedia - România: "Vom trimite nota de plată. E ceva ce n-am mai văzut de multă vreme"

Răspuns din Bănie pentru schimbul propus de Gigi Becali: ”Este foarte, foarte bun pentru Universitatea Craiova!”

Răspuns din Bănie pentru schimbul propus de Gigi Becali: ”Este foarte, foarte bun pentru Universitatea Craiova!”

FCSB sau U Cluj? Nicolae Stanciu a ales

FCSB sau U Cluj? Nicolae Stanciu a ales



Recomandarile redactiei
Război între Gigi Becali și MM Stoica? Patronul FCSB, contrazis: „Asta spune multe”
Război între Gigi Becali și MM Stoica? Patronul FCSB, contrazis: „Asta spune multe”
Ionuț Rada știe ce trebuie să facă Gică Hagi la echipa națională: „Majoritatea încearcă experimente”
Ionuț Rada știe ce trebuie să facă Gică Hagi la echipa națională: „Majoritatea încearcă experimente”
„Dacă joacă el, nu vom avea nicio șansă!” Selecționerul Sergej Barbarez surprinde înainte de România - Bosnia
„Dacă joacă el, nu vom avea nicio șansă!” Selecționerul Sergej Barbarez surprinde înainte de România - Bosnia
Daniel Pancu știe cine va câștiga SuperLiga: „E favorită clară, netă!”
Daniel Pancu știe cine va câștiga SuperLiga: „E favorită clară, netă!”
Ce se întâmplă în meciul cu Bosnia? Marea problemă a lui Gică Hagi: „Este un handicap pentru Ghiță”
Ce se întâmplă în meciul cu Bosnia? Marea problemă a lui Gică Hagi: „Este un handicap pentru Ghiță”
Alte subiecte de interes
Filip Dujmovic, ex-Dinamo, a semnat cu cea mai de succes echipă a țării, aflată însă și ea într-o criză profundă!
Filip Dujmovic, ex-Dinamo, a semnat cu cea mai de succes echipă a țării, aflată însă și ea într-o criză profundă!
Liderul croat din Bosnia i-a supărat pe americani! Acesta e acuzat că îl adăpostește pe patronul evazionist al lui Dinamo Zagreb
Liderul croat din Bosnia i-a supărat pe americani! Acesta e acuzat că îl adăpostește pe patronul evazionist al lui Dinamo Zagreb
Situație fără precedent în preliminarii: cinci ”colege de grupă” pot merge împreună la EURO 2024!
Situație fără precedent în preliminarii: cinci ”colege de grupă” pot merge împreună la EURO 2024!
Patru jucători, OUT din lotul României pentru meciul cu Bosnia!
Patru jucători, OUT din lotul României pentru meciul cu Bosnia!
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Fraudă de 95 de milioane de euro la cea mai mare bancă din Italia. Escrocii au folosit IA pentru a imita un director

stirileprotv Fraudă de 95 de milioane de euro la cea mai mare bancă din Italia. Escrocii au folosit IA pentru a imita un director

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

O furtună de proporții a lovit insula turistică Skiathos: străzi inundate, restaurante lovite de ape, turiști blocați

stirileprotv O furtună de proporții a lovit insula turistică Skiathos: străzi inundate, restaurante lovite de ape, turiști blocați

Șefa unui supermarket din Italia, concediată după 27 de ani pentru că ascundea 340 de produse expirate. Ce a decis instanța

stirileprotv Șefa unui supermarket din Italia, concediată după 27 de ani pentru că ascundea 340 de produse expirate. Ce a decis instanța

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!