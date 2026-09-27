2.300.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu

2.300.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu Superliga
SPORT.RO
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Transfermarkt a actualizat pe 22 septembrie valorile de piață ale fotbaliștilor din SuperLiga, iar Ștefan Târnovanu se află în continuare printre cei mai valoroși jucători de la FCSB. Portarul a înregistrat însă o nouă scădere a cotei.

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Din articol

În vara lui 2025, Târnovanu era evaluat la 5 milioane de euro. Cota sa a scăzut treptat, iar după ultima actualizare a ajuns la 2,3 milioane de euro, cu 700.000 de euro mai puțin față de evaluarea de la începutul acestei veri.

Portarul de 26 de ani a trecut și printr-o perioadă în care Gigi Becali a preferat să-l folosească pe Matei Popa, pentru a acoperi regula U21. În actualul sezon, Târnovanu a apărat în nouă meciuri pentru FCSB, a primit 20 de goluri și a încheiat două partide fără gol primit.

2.300.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu

Târnovanu este al doilea cel mai valoros fotbalist din lotul FCSB, la egalitate cu David Miculescu, ambii fiind cotați la 2,3 milioane de euro. Meriton Korenica este primul, cu 2,5 milioane de euro.

Goalkeeper-ul a ajuns la FCSB în august 2020, de la Poli Iași, pentru 200.000 de euro. Înainte de transferul la formația bucureșteană, portarul a mai trecut pe la Sportul Snagov și Știința Miroslava.

În total, Târnovanu are 242 de meciuri la nivel de seniori, cu 292 de goluri primite și 77 de partide fără gol primit. Pentru FCSB a bifat 216 apariții, 250 de goluri încasate și 73 de meciuri fără gol primit.

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