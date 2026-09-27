În vara lui 2025, Târnovanu era evaluat la 5 milioane de euro. Cota sa a scăzut treptat, iar după ultima actualizare a ajuns la 2,3 milioane de euro, cu 700.000 de euro mai puțin față de evaluarea de la începutul acestei veri.

Portarul de 26 de ani a trecut și printr-o perioadă în care Gigi Becali a preferat să-l folosească pe Matei Popa, pentru a acoperi regula U21. În actualul sezon, Târnovanu a apărat în nouă meciuri pentru FCSB, a primit 20 de goluri și a încheiat două partide fără gol primit.

2.300.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu

Târnovanu este al doilea cel mai valoros fotbalist din lotul FCSB, la egalitate cu David Miculescu, ambii fiind cotați la 2,3 milioane de euro. Meriton Korenica este primul, cu 2,5 milioane de euro.