Atât Universitatea Cluj, cât și FCSB au anunțat recent că poartă discuții cu Nicolae Stanciu. Mijlocașul este așteptat înapoi în România după o pauză de mai bine de 10 ani.

Nicolae Stanciu: "Oamenii din China mă tratează incredibil. Ei au prima opțiune"

Înaintea duelului România - Bosnia, din Liga Națiunilor, Nicolae Stanciu a participat la conferința de presă și a fost întrebat inclusiv despre interesul lui FCSB și U Cluj pentru serviciile sale. Mijlocașul a evitat să ofere prea multe detalii, însă a transmis că Dalian Yingbo, actuala sa echipă, are "prima opțiune".

"Sunt la echipa națională. Mai avem trei meciuri de disputat și prefer să nu vorbesc din respect pentru clubul la care sunt și modul în care sunt tratat acolo. Mai am contract până la 31 decembrie acolo și nu pot să vă dau detalii. Oamenii de acolo mă tratează incredibil și ei au prima opțiune", a spus Nicolae Stanciu.

Nicolae Stanciu a plecat în 2016 din fotbalul românesc. A evoluat în Cehia (Sparta și Slavia Praga), Arabia Saudită (Al Ahli și Damac), China (Wuhan Three Towns, Dalian Yingbo) și Italia (Genoa).

Aflat acum în cantonamentul naționalei României pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, Nicolae Stanciu mai are de jucat patru etape în campionatul Chinei, până pe 8 noiembrie. Dalian Yingbo ocupă acum locul 2, cu 40 de puncte, 12 sub liderul Chengdu Rongcheng.

Echipa lui Stanciu este calificată și în semifinalele Cupei Chinei, unde va înfrunta Yunnan Yukun, pe 22 noiembrie.

VIDEO Nicolae Stanciu, conferință de presă înainte de România - Bosnia