GALERIE FOTO Învinși, iar acum amenințați după Suedia - România: "Vom trimite nota de plată. E ceva ce n-am mai văzut de multă vreme"

Învinși, iar acum amenințați după Suedia - România: &quot;Vom trimite nota de plată. E ceva ce n-am mai văzut de multă vreme&quot; Nationala
SPORT.RO
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România a fost învinsă de Suedia, scor 1-2, în primul meci din Liga Națiunilor, iar tricolorii au fost încurajați de peste 2.000 de fani la Solna.

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Echipa NationalaSuediaStrawberry Arena
Din articol

După eșecul de vineri seară, FRF este bună de plată, anunță Martin Fredman, managerul de securitate al Federației Suedeze de Fotbal, care acuză câțiva membri ai galeriei României de acte de vandalism pe Strawberry Arena.

Managerul de securitate al Federației Suedeze: "Patru suporteri români, reținuți după meci. Acte de vandalism pe care nu le-am mai văzut de ceva vreme"

Fredman anunță că patru suporteri români au fost reținuți după meciul de vineri seară, după verificarea camerelor de supraveghere din interiorul arenei.

"Au fost acte de vandalism în sectorul suporterilor români. Investigăm pagubele și amploarea lor. Este vorba despre un număr de scaune care costă câte 2.000 de coroane suedeze să fie înlocuite și montate. Administratorii arenei calculează numărul scaunelor și costurile, iar când voi primi datele, voi depune o plângere la poliție.

Din ce am văzut după meci, avem multe de documentat. Au fost acte de vandalism la un nivel pe care nu l-am mai văzut de ceva vreme.

Am avut personal bine pregătit la fața locului și imagini clare de supraveghere, în care unele persoane apar înainte să își acopere fețele. De aceea, am ales să nu intervenim în timpul meciului. După partidă au fost reținute patru persoane: una care a introdus materialele pirotehnice pe stadion și trei care le-au folosit. O altă persoană a fost reținută pentru incitare la ură împotriva unui grup de persoane", a spus Martin Fredman, potrivit Aftonbladet.

"Nota de plată pentru pagubele provocate prin vandalism va fi trimisă Federației Române de Fotbal. Tot România va fi sancționată de UEFA pentru aprinderea torțelor", a notat și Aftonbladet.

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FRF ar urma să fie sancționată și de UEFA

Pe lângă plata scaunelor distruse, FRF ar urma să fie sancționată și de Comisia de Disciplină din cadrul UEFA. Folosirea materialelor pirotehnice este unul dintre cele mai frecvente motive pentru care naționala a fost sancționată în ultimii ani.

"Fiecare astfel de incident implică un cost. Vom vedea ce va consemna UEFA în raportul către comisia sa de disciplină și ce sancțiuni va impune. Dar incidentele au avut loc în sectorul lor și au fost provocate de suporterii lor", a mai spus Fredman.

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