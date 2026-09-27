Antrenorul Rapidului este impresionat de lotul Universității Craiova și consideră că formația din Bănie are un avantaj important față de rivale.

Rapid ocupă locul 2 după 10 etape, cu 21 de puncte, la două lungimi de liderul Dinamo. Craiova este pe 3, cu 20 de puncte, urmată de Petrolul, cu 19. FCSB ocupă doar locul 11, cu 11 puncte.

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Tehnicianul consideră că Universitatea Craiova are cel mai valoros lot din campionat și pune acest lucru pe seama investițiilor din ultimii ani.

„Universitatea Craiova este echipa completă și va fi și mai puternică după jocurile din Conference League. Este un club care a devenit acum foarte puternic, dar sunt ani de investiții, sunt bani foarte mulți cheltuiți.

Selecții de oameni, antrenori, jucători… În momentul de față e greu să emită cineva pretenții. Poate FCSB, pentru că are și ea ADN-ul ăsta de campioană”, a declarat Pancu, potrivit Fanatik.

Tehnicianul giuleștenilor a mers și mai departe și a numit-o pe Craiova „favorită clară, netă” la titlu. „În efectiv complet este cea mai valoroasă. Dar și pe hârtie, cred că e diferență foarte mare. Este favorită clară, netă în campionat”, a concluzionat acesta.