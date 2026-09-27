Ricardo Pădurariu (19 ani) s-a întors la FCSB după ce a fost împrumutat la Corvinul Hunedoara în sezonul precedent și a devenit titular pe postul de fundaș stânga, în locul ”veteranului” Risto Radunovic.

Tânărul fotbalist este principala soluție a fostei campioane pentru regula U21, iar evoluțiile tot mai bune i-au adus o creștere impresionantă a cotei de piață. După doar 12 meciuri la FCSB, Pădurariu este acum evaluat la 700.000 de euro.

Ricardo Pădurariu, evaluat la 700.000 de euro

În sezonul precedent, fundașul stânga a fost titular incontestabil în echipa lui Florin Maxim la Corvinul și a contribuit decisiv la promovarea echipei în Superliga României. Recent, Gigi Becali a dezvăluit că acesta are o clauză de reziliere de 50 de milioane de euro.

„Pădurariu… I-am spus lui MM acum vreo două săptămâni: 'Mihai, i-ai pus clauza de 30 de milioane?'. Și a zis: 'I-am pus de 50'. Bravo, i-am zis. 30 era prea puțin, el va juca la o mare echipă.

I-am zis: 'Mergi în fiecare zi și spune-i: fii serios, fii serios, fii serios!'. Este fotbalist de mare echipă. Dacă la 19 ani își permite să facă incursiunile alea… mai rău decât ăla, Roberto Carlos”, a spus Becali, la Digi Sport.

Gigi Becali pregătește transferuri: ”Stanciu și încă doi”

Gigi Becali a explicat că a discutat cu Stanciu și că, în iarnă, după ce se va încheia sezonul competițional în China, cei doi vor urma să se așeze la masa negocierilor pentru un eventual contract.

”Șesar, nouar, decar mai aducem. Stanciu și încă doi”, a spus Gigi Becali pentru PRO TV și Sport.ro.