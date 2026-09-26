Reacție clară după schimbul propus de Gigi Becali lui Mihai Rotaru: ”E cel mai bun din campionat!”

Reacție clară după schimbul propus de Gigi Becali lui Mihai Rotaru: ”E cel mai bun din campionat!” Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali este gata să facă eforturi uriașe pentru a o întări pe FCSB în iarnă.

TAGS:
FCSBGigi Becalisteven nsimbaaymen boutoutaouBasarab PanduruMihai RotaruUniversitatea Craiova
Din articol

Finanțatorul roș-albaștrilor ar fi discutat cu Mihai Rotaru despre un schimb de jucători. Concret, Gigi Becali vrea să îl ofere la schimb pe Aymen Boutoutaou pentru Steven Nsimba. Ca schimbul să se realizeze, patronul de la FCSB ar urma să le plătească oltenilor și un milion de euro.

Basarab Panduru: ”Nsimba e bun pentru campionatul nostru, e cel mai bun!”

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Basarab Panduru a comentat schimbul pe care Gigi Becali vrea să îl facă cu Mihai Rotaru. ”Pandi” crede că Steven Nsimba este unul dintre cei mai buni jucători ofensivi din campionatul României, însă fostul mare fotbalist crede că și Aymen Boutoutaou se poate ridica la un nivel bun dacă este lăsat să se adapteze la ritmul din campionatul României, lucru improbabil să se mai întâmple la FCSB, având în vedere că Gigi Becali a transmis clar că nu îl place pe fotbalistul ajuns la echipă în această vară.

Mie îmi place Nsimba. De fiecare dată am zis că e un jucător foarte bun, tot timpul vedeai că are ceva acolo, dar de fiecare dată a fost foarte serios. Şi când era rezervă, intra şi era serios. De fiecare dată e aşa! Acum şi la Boutoutaou văd ceva. Nu poate să facă omul dacă nu joacă, dar asta e problema lui. Toţi trec prin asta.

Schimbul ăsta? Nu ştiu ce să zic, și Boutoutaou, și bani... Nu știu, dar la Gigi e simplu: dacă îl vrea pe Nsimba, l-a luat. E bun pentru campionatul nostru, e cel mai bun. Îmi place mai mult de el decât de Assad”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

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