Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man.

Ionuț Rada știe ce trebuie să facă Gică Hagi la echipa națională

Sport.ro a purtat un dialog cu Ionuț Rada despre jucătorii echipei naționale. Fostul internațional e de părere că Gică Hagi a convocat foarte mulți fotbaliști pentru a-i testa, pentru ca pe viitor să poată implementa o strategie.

Fostul fundaș susține că fanii își doresc o altă mentalitate, iar Gică Hagi este persoana potrivită pentru a schimba lucrurile. Ionuț Rada este însă curios ce jucători va reuși să identifice selecționerul din SuperLiga.

„Oamenii își doresc o altă mentalitate, pe care Gică Hagi a arătat-o și o dorește pentru echipa națională. E clar că lucrul acesta se construiește în mulți ani, nu e ușor să vii la echipa națională și să imprimi imediat ceea ce făceai la echipa de club. Așa că așteptările suporterilor nu trebuie să fie exagerate de la început. Ce îmi doresc din partea suporterilor este ca, indiferent de rezultat sau de joc, să nu judece totul după primul meci și să nu tragă concluzii grăbite. Mi-aș dori ca echipa națională să fie acea echipă pe care suporterii să o susțină necondiționat.

Eu am încredere foarte mare în Gică Hagi pentru că, din punct de vedere al identificării jucătorilor, el a făcut-o întotdeauna foarte bine. Antrenorul de la echipa națională are cea mai grea meserie — e complet diferit față de antrenorul de club, pot apărea mii de situații și accidentări de pe o zi pe alta și nu știi exact ce jucători vei avea la dispoziție.

Rămâne de văzut ce jucători va mai propune și va identifica din campionatul românesc. Gică Hagi tot timpul a avut ochiul să observe și să promoveze tineri. Așteptarea mea, ca a tuturor românilor, este să ne ducă la următorul turneu final, dar în același timp mi-aș dori să apară nume noi în echipa națională, jucători pe care poate noi nu i-am luat în considerare, dar pe care talentul lui de a-i descoperi îi va propulsa în față.

Cred că primele meciuri sunt și niște teste. Majoritatea antrenorilor aflați la debut fac experimente, iar Gică vrea să vadă potențialul tuturor. Este o primă selecție. Depinde de forma fiecăruia dacă vor fi mai mulți jucători din campionatul intern sau din afară”, a declarat Ionuț Rada pentru Sport.ro.