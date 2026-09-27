„Dacă joacă el, nu vom avea nicio șansă!” Selecționerul Sergej Barbarez surprinde înainte de România - Bosnia

„Dacă joacă el, nu vom avea nicio șansă!” Selecționerul Sergej Barbarez surprinde înainte de România - Bosnia Nationala
SPORT.RO
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Sergej Barbarez a prefațat partida cu România.

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sergej barbarezRomaniabosniaGica HagiNations League
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După înfrângerea cu Suedia, România caută primul succes din UEFA Nations League. „Tricolorii” o vor întâlni pe Bosnia în etapa a 2-a din grupă, iar Sergej Barbarez a oferit primele gânduri despre duelul de pe Arena Națională.

Selecționerul Sergej Barbarez surprinde înainte de România - Bosnia

În conferința de presă premergătoare jocului, Sergej Barbarez a recunoscut că a fost o onoare să pregătească două jocuri împotriva răposatului Mircea Lucescu. Bosnia a mai întâlnit România în preliminariile pentru Mondialul din SUA, Canada și Mexic.

Revenind la jocul din UEFA Nations League, Sergej Barbarez a mărturisit că Gică Hagi i-a fost idol în tinerețe. Selecționerul Bosniei și-a permis să glumească, spunând că, dacă „Regele” ar fi jucat, atunci echipa sa nu ar fi avut nicio șansă.

"A fost o onoare să fiu adversarul lui Lucescu și îmi pare rău că ne-a părăsit. Sunt lucruri pe care le trăiești de câteva ori sau o dată în viață. Cât despre Hagi, nu știu pentru cine nu a fost un idol, dacă joacă el nu vom avea nicio șansă.

A fost unul dintre cei mai mari din lume pe care l-am admirat cu toții. Și ca antrenor are propriul drum care nu a fost ușor de făcut. Merită respect, dar vom încerca să-l înfuriem puțin mâine (n.r. luni, 28 septembrie)", a declarat selecționerul Bosniei, la conferința de presă.

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Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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