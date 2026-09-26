EXCLUSIV Gigi Becali anunță noi transferuri la FCSB: ”El și încă doi!”

Gigi Becali anunță noi transferuri la FCSB: ”El și încă doi!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali plănuiește să o întărească din nou pe FCSB.

TAGS:
Gigi BecaliFCSBtransferuriNicolae Stanciu
Din articol

În exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, Gigi Becali a anunțat noi mutări la formația roș-albastră.

Gigi Becali anunță trei transferuri noi la FCSB

  • Digi stanciu
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Evident, acestea se vor produce în iarnă, când se va deschide următoarea fereastră de transferuri și când interdicția primită din partea FIFA va fi ridicată.

Finanțatorul de la FCSB a anunțat că plănuiește să întărească echipa cu încă trei jucători: un închizător, un mijlocaș ofensiv și un vârf de atac. În privința mijlocașului ofensiv, Gigi Becali a anunțat deja numele fotbalistului: Nicolae Stanciu. În ultima perioadă s-a vehiculat că Stanciu este aproape de un acord cu U Cluj, dar Mihai Stoica a anunțat că nu e jucat nimic, iar Stanciu ar putea semna în iarnă cu FCSB.

Gigi Becali a explicat că a discutat cu Stanciu și că, în iarnă, după ce se va încheia sezonul competițional în China, cei doi vor urma să se așeze la masa negocierilor pentru un eventual contract. 

Șesar, nouar, decar mai aducem. Stanciu și încă doi”, a spus Gigi Becali pentru PRO TV și Sport.ro.

Ce a spus Gigi Becali despre transferul lui Nicolae Stanciu la FCSB

Cum e aproape făcută? Am vorbit eu cu el (n.r. Nicolae Stanciu). Dacă va veni (n.r. în România), normal că va veni la noi. Nu știu, eu zic când e sută la sută. Nu zic înainte. Eu știu că am vorbit cu el, iar în iarnă vom vorbi la telefon să facem negocieri”, a adăugat Gigi Becali.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Amenzi de până la 1.000 de euro pentru părinții care refuză să învețe italiana. Noua măsură adoptată de Guvernul Meloni
Amenzi de până la 1.000 de euro pentru părinții care refuză să învețe italiana. Noua măsură adoptată de Guvernul Meloni
ULTIMELE STIRI
Ce se întâmplă cu Lionel Scaloni: argentinienii au decis
Ce se întâmplă cu Lionel Scaloni: argentinienii au decis
Transferul FCSB, egalat! Doi jucători au fost vânduți pentru câte 3 milioane de euro
Transferul FCSB, egalat! Doi jucători au fost vânduți pentru câte 3 milioane de euro
Gigi Becali a ajuns în presa arabă: „Inamicul publicului numărul 1!“
Gigi Becali a ajuns în presa arabă: „Inamicul publicului numărul 1!“
Scenariu neprevăzut în Suedia! Ce a pățit un titular al lui Gică Hagi chiar în timpul meciului
Scenariu neprevăzut în Suedia! Ce a pățit un titular al lui Gică Hagi chiar în timpul meciului
Cine arbitrează România - Bosnia, al doilea meci din Nations League pentru Hagi
Cine arbitrează România - Bosnia, al doilea meci din Nations League pentru Hagi
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
”Lista neagră” a lui Reghecampf la FCSB! Reacții vehemente: ”Te-ai bazat pe el atâția ani!” / ”De asta l-a pus pe listă!”

”Lista neagră” a lui Reghecampf la FCSB! Reacții vehemente: ”Te-ai bazat pe el atâția ani!” / ”De asta l-a pus pe listă!”

Gică Hagi a desemnat MVP-ul României din meciul cu Suedia: ”A fost cel mai bun!”

Gică Hagi a desemnat MVP-ul României din meciul cu Suedia: ”A fost cel mai bun!”

Ciprian Marica, uluit de un tricolor după Suedia - România: ”Cel mai bun jucător al nostru! La Barcelona îl văd”

Ciprian Marica, uluit de un tricolor după Suedia - România: ”Cel mai bun jucător al nostru! La Barcelona îl văd”

Suedia - România 2-1 | Debut cu stângul pentru Gică Hagi! Gyokeres și Isak au făcut diferența

Suedia - România 2-1 | Debut cu stângul pentru Gică Hagi! Gyokeres și Isak au făcut diferența

Cum s-a terminat Polonia - Bosnia, celălalt meci din grupa României în Liga Națiunilor

Cum s-a terminat Polonia - Bosnia, celălalt meci din grupa României în Liga Națiunilor

Ghinion uriaș la debutul lui Zinedine Zidane! Kylian Mbappe s-a accidentat grav

Ghinion uriaș la debutul lui Zinedine Zidane! Kylian Mbappe s-a accidentat grav



Recomandarile redactiei
Scenariu neprevăzut în Suedia! Ce a pățit un titular al lui Gică Hagi chiar în timpul meciului
Scenariu neprevăzut în Suedia! Ce a pățit un titular al lui Gică Hagi chiar în timpul meciului
Gigi Becali a ajuns în presa arabă: „Inamicul publicului numărul 1!“
Gigi Becali a ajuns în presa arabă: „Inamicul publicului numărul 1!“
Ce se întâmplă cu Lionel Scaloni: argentinienii au decis
Ce se întâmplă cu Lionel Scaloni: argentinienii au decis
Prima consecință a înfrângerii cu Suedia aduce o veste proastă pentru Hagi
Prima consecință a înfrângerii cu Suedia aduce o veste proastă pentru Hagi
Steph Curry semnează! 116.000.000 de $ pentru legenda lui Golden State Warriors
Steph Curry semnează! 116.000.000 de $ pentru legenda lui Golden State Warriors
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Transferuri de titlu la Dinamo! ”Câinii” semnează cu un jucător de la Copa America
Transferuri de titlu la Dinamo! ”Câinii” semnează cu un jucător de la Copa America
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! ”Nebunia” pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! ”Nebunia” pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
CITESTE SI
Noul decret privind educația, aprobat recent de Guvernul italian, introduce obligația ca părinții elevilor străini care întâmpină dificultăți de învățare și integrare să învețe limba italiană.

stirileprotv Noul decret privind educația, aprobat recent de Guvernul italian, introduce obligația ca părinții elevilor străini care întâmpină dificultăți de învățare și integrare să învețe limba italiană.

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

O „Broscuță” veritabilă din 1967 a atras atenția specialiștilor RAR. Cum a fost păstrată mașina timp de aproape 60 de ani

stirileprotv O „Broscuță” veritabilă din 1967 a atras atenția specialiștilor RAR. Cum a fost păstrată mașina timp de aproape 60 de ani

„Vom reflecta bine”. Ce spune Vladimir Putin despre un război al Rusiei împotriva Europei

stirileprotv „Vom reflecta bine”. Ce spune Vladimir Putin despre un război al Rusiei împotriva Europei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!