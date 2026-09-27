Steven Nsimba (30 de ani), atacantul Universității Craiova, este dorit de Gigi Becali la FCSB. Omul de afaceri a anunțat că ar fi dispus să îl ofere la schimb pe Aymen Boutoutaou (25 de ani), care a sosit la formația roș-albastră în această vară și încă nu a confirmat.

Bogdan Lobonț: "Dacă FCSB îl cedează pe Boutoutaou după 10 etape, înseamnă că procesul de recrutare e egal cu zero"

Pe lângă Boutoutaou, Gigi Becali ar fi dispus să achite și o sumă consistentă de bani, aproximativ 800.000 de euro. Miza este Nsimba, atacantul care a impresionat în sezonul trecut la Craiova, cu 13 goluri și 7 pase decisive.

Bogdan Lobonț (48 de ani) este de părere că FCSB s-ar putea pripi în cazul în care l-ar ceda atât de rapid pe Aymen Boutoutaou, mai ales că francezul de origine algeriană a fost adus pentru o sumă considerabilă de la Sochaux, 1.350.000 de euro.

"Nsimba s-a integrat bine la Craiova, iar contextul îi priește. A fost un jucător decisiv, mai ales în sezonul precedent.

Dacă tu îl transferi pe Boutoutaou, adus ca un profil care poate să facă diferența, iar după 10 meciuri vrei să-l dai la schimb cu alt jucător, înseamnă că tot procesul tău de recrutare nu a fost unul dintre cele mai reușite. Înseamnă că tot ceea ce stat în spatele recrutării lui Boutoutaou e egal cu zero dacă după 10 etape vrei să-l dai la schimb.

Crezi tu că ți-ar fi mai bun Nsimba, dar aici vorbim de context. Pe Boutoutaou s-au plătit și bani. Eu fac legătura cu prestațiile pe care le-a avut Lukic la Craiova, iar după la U Cluj. Contează foarte mult contextul", a spus Bogdan Lobonț, la VOYO Sport Live.