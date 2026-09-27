VIDEO EXCLUSIV Lobonț a văzut schimbul pregătit Nsimba - Boutoutaou și a dat verdictul: "Înseamnă că e egal cu zero"

Lobonț a văzut schimbul pregătit Nsimba - Boutoutaou și a dat verdictul: &quot;Înseamnă că e egal cu zero&quot; Superliga
SPORT.RO
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Rivalele FCSB și Universitatea Craiova ar putea fi protagonistele unui schimb spectaculos de jucători.

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steven nsimbaaymen boutoutaouFCSBUniversitatea CraiovaBogdan Lobont
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Steven Nsimba (30 de ani), atacantul Universității Craiova, este dorit de Gigi Becali la FCSB. Omul de afaceri a anunțat că ar fi dispus să îl ofere la schimb pe Aymen Boutoutaou (25 de ani), care a sosit la formația roș-albastră în această vară și încă nu a confirmat.

Bogdan Lobonț: "Dacă FCSB îl cedează pe Boutoutaou după 10 etape, înseamnă că procesul de recrutare e egal cu zero"

Pe lângă Boutoutaou, Gigi Becali ar fi dispus să achite și o sumă consistentă de bani, aproximativ 800.000 de euro. Miza este Nsimba, atacantul care a impresionat în sezonul trecut la Craiova, cu 13 goluri și 7 pase decisive.

Bogdan Lobonț (48 de ani) este de părere că FCSB s-ar putea pripi în cazul în care l-ar ceda atât de rapid pe Aymen Boutoutaou, mai ales că francezul de origine algeriană a fost adus pentru o sumă considerabilă de la Sochaux, 1.350.000 de euro. 

"Nsimba s-a integrat bine la Craiova, iar contextul îi priește. A fost un jucător decisiv, mai ales în sezonul precedent.

Dacă tu îl transferi pe Boutoutaou, adus ca un profil care poate să facă diferența, iar după 10 meciuri vrei să-l dai la schimb cu alt jucător, înseamnă că tot procesul tău de recrutare nu a fost unul dintre cele mai reușite. Înseamnă că tot ceea ce stat în spatele recrutării lui Boutoutaou e egal cu zero dacă după 10 etape vrei să-l dai la schimb.

Crezi tu că ți-ar fi mai bun Nsimba, dar aici vorbim de context. Pe Boutoutaou s-au plătit și bani. Eu fac legătura cu prestațiile pe care le-a avut Lukic la Craiova, iar după la U Cluj. Contează foarte mult contextul", a spus Bogdan Lobonț, la VOYO Sport Live.

Bogdan Lobonț crede că Nsimba ar putea fi adus la FCSB ca înlocuitor pentru Garita

În cazul în care schimbul se va realiza, Lobonț crede că Steven Nsimba ar fi adus mai degrabă ca înlocuitor pentru Arnold Garita, care are contract doar până în decembrie.

"Cei de la FCSB se gândesc și în perspectiva în care Garita nu se va exprima la cel mai înalt nivel. Din câte înțeleg, Garita a semnat doar până în iarnă, deci probabil perspectiva lor e asta. Nsimba are un profil diferit față de Boutoutaou, e mai masiv, mai puternic în dueluri. Boutoutaou e mai mult cu mingea la picior", a mai spus Lobonț.

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