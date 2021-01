Raspunsul TRANSANT al lui Petrea in cazul infectarii lui Pantiru si ce a spus despre PLECAREA lui Bus de la FCSB 

Ionut Pantiru a fost testat pozitiv cu coronavirus, iar anuntul infectarii sale a starnit controverse in contextul cantonamentului din Antalya.

Fundasul ros-albastrilor ramasese unul dintre putinii fotbalisti din echipa lui Petrea care nu contactase virusul, iar inainte de meciul cu Viitorul din etapa precedenta a fost testat pozitiv.

Infectarea lui a stranit numeroase controverse dupa episodul cantonamentului din Antalya, dupa ce cluburile dn Liga 1 cereau ca FCSB sa se carantineze din cauza ca a venit dintr-o zona galbena, care impunea izolarea.

Liderul din Liga 1 a scapat de carantina motivand ca a jucat intr-o 'competitie internationala'. Toni Petrea a comentat zvonurile aparute legate de infectarea lui Pantiru, dupa ce s-a spus ca fotbalistul s-a intors infectat din Antalya.

"Nu e nicio poveste, cand am venit din Antalya aveam testele facute, la testarea dinaintea meciului cu Viitorul a iesit pozitiv, asta a fost tot. Nu cred ca a venit cu virusul din Turcia, nu avem cum sa dovedim asa ceva", a spus Toni Petrea inainte de meciul cu Voluntari.

"A avut evolutii oscilante! Transferul s-a facut rapid!"

In ceea ce priveste transferul lui Bus in Coreea de Sud, antrenorul FCSB-ului, care nu l-a folosit mai mult de o repriza pe atacantul adus in vara de la Gaz Metan in acest seozn, a declarat ca si-a dorit sa plece dupa evolutiile oscilante.

"A avut si o perioada nefericita cu accidentarea, a avut evolutii oscilante, a venit oferta neprevazuta, transferul s-a realizat foarte rapid, clubul si el au fost extrem de fericiti de oferta.

Vedem daca putem aduce pe altcineva, daca nu, incercam sa ne descurcam ca si pana acum sa gasim solutii", a adaugat Petrea.