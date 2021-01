Ce l-a nemultumit pe Toni Petrea in meciul cu Astra! "Am avut probleme pe partea lui!" Antrenorul asteapta mai mult de la Man si Tanase 

FCSB a invins-o cu 3-0 pe Astra gratie unor goluri inscrise in ultimele 13 minute ale partidei.

Dupa meci, antrenorul ros-albastrilor a vorbit despre evolutia elevilor sai si a dezvaluit ce le-a transmis fotbalistilor referitor la discutiile legate de cantonamentul pe care l-au facut in Turcia.

Toni Petrea a punctat si ce i-a placut la Radunovic, singurul jucator transferat de FCSB in aceasta iarna, care a debutat cu pasa de gol chiar impotriva fostei sale echipe.

"A fost un joc disputat, asa cum am anticipat. In prima parte a fost un meci echilibrat, cu ceva probleme pentru noi. Cretu a avut niste probleme de pozitionare si am vazut ca avem probleme pe partea dreapta. Am schimbat ceva la pauza si am reusit sa marim viteza, sa impingem adversarul in careu propriu si sa marcam.

Stiam ca Astra are o realizare defensiva buna si e periculoasa pe contraatac, poate ca nu am gasit noi solutiile potrivite in anumite momente ale meciului, dar ma bucur ca jucatorii au crezut in fiecare moment ca pot marca.

Radunovic nu cred ca a gresit vreo pasa in seara asta, ma bucur ca s-a adaptat foarte repede la stilul nostru de joc. E un jucator valoros, un jucator bun, care a facut un meci consistent si nu pot decat sa il felicit si sa sper ca va continua pe acest drum si va avea evolutii remarcante.

De la Dennis Man si Florin Tanase astept sa aiba o continuitate in evolutii, vreau mai multe de la ei in anumite momente de joc. Dar ii felicit pentru realizarile personale.

Calitatea jucatorilor si ceea ce am facut la antrenamente au rezultate. E devreme sa ne pronuntam referitor la titlu, avem un avans, dar mai sunt multe meciuri si pot aparea surprize. Speram sa castigam cat mai multe puncte si sa nu avem probleme.

Am discutat cu jucatorii si le-am zis sa faca abstactie de ceea ce se vorbeste, sa fie concentrati doar la meci. Cred ca au facut asta. Fiecare e liber sa spuna ce vrea, sa se lege de fiecare lucru in parte. Noi avem toate lucrurile puse la punct, toate documentele cerute le-am adus, nu vreau sa intru in polemica cu nimeni pe tema asta, e o tara libera", a declarat Toni Petrea dupa meci.

Antrenorul de la FCSB a vorbit si despre Budescu, jucator pe care Gigi Becali a incercat sa-l aduca inapoi la FCSB in aceasta perioada: "Budescu e un jucator sclipitor, care poate face diferenta in anumite momente ale jocului, care are o viziune buna a jocului, dar nu stiu ce se va intampla la vara."