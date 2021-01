Reactia lui Ovidiu Popescu dupa ce Toni Petrea l-a folosit pe postul de fundas dreapta! "Pozitia mea e de mijlocas central!"

FCSB a remizat in deplasarea de la Viitorul, scor 2-2.

Pentru partida in fata constantenilor, Toni Petrea a decis sa il foloseasca pe postul de fundas dreapta pe Ovidiu Popescu. Jucatorul FCSB-ului este mijlocas central de meserie, dar e declarat ca daca antrenorul ii solicita sa joace pe acel post, trebuie sa isi ajute echipa.

"Un meci ca oricare altul, pe un teren bun, pe jumatate, pe cealalta jumatate inghetat. Am centrat, nu stiu daca mi se pune si mie golul. Am fost condusi cu 1-0 si am intors scorul, am avut momente bune de joc, am intors scorul, trebuia sa tina de rezultat.

Nu stiu daca mai tineti minte, la Steaua am fost folosit fundas dreapta de domnul Reghecampf. Pozitia mea e de mijlocas central, dar daca antrenorul vrea sa apeleze la mine sa joc fundas dreapta, de ce sa nu joc? Pentru mine e foarte bine, am de invatat lucuri noi, dar nu e ceva nou in momentul de fata, am mai jucat, am repere, stiu ce trebuie sa fac", a declarat Ovdiu Popescu.

Dupa acest rezultat, FCSB ocupa primul loc in clasament, cu 38 de puncte, avand doar un singur punct peste ocupata locului secund, CFR Cluj.