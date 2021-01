Toni Petrea anunta reveniri importante la FCSB! "Va intra in program normal de saptamana viitoare!"

FCSB - Voluntari se joaca vineri seara, de la 20:00.

La doar 3 zile dupa ce au remizat in deplasare cu Viitorul, FCSB va juca din nou in Liga 1. Ros-albastrii primesc vizita lui Voluntari, in runda cu numarul 18 a campionatului.

Toni Petrea spune ca Morutan si Nedelcu sunt in continuare indisponibili, insa vor intra in programul normal al echipei de saptamana viitoare:

"Morutan va intra de saptamana viitoare in programul echipei, sper ca si Nedelcu la fel, dupa care vedem si cu Filip. Sper sa se integreze si el si sa revina in echipa cat mai curand.", a spus Toni Petrea la conferinta de presa.

"Trebuie sa ne obisnuim cu acest ritm de jocuri, cu perioade scurte de pregatire. Sper sa ne revenim cat mai repede dupa meciul de la Constanta si maine sa fim 100% din toate punctele de vedere. Adversarul va incerca sa ne inchida, sa ne blocheze si sa plece pe contraatac si trebuie sa fim foarte atenti la aceste aspecte. Incercam sa ne impunem jocul si sa marcam cat mai mult posibil.

Am avut discutii cu jucatorii, analize video, printre meciuri. Sper sa fim bine maine la ora jocului si sa castigam", a mai spus Toni Petrea.

FCSB are de departe cel mai bun atac din acest sezon, insa defensiva 'scartaie':

"Trebuie sa ne gandim mai bine la faza defensiva si sa remediem lucrurile care nu functioneaza. Sper sa primim mai putine goluri.

Voluntari e o echipa omogena, care alearga foarte mult si sunt periculosi pe contraatac. E un lot destul de unit", a mai spus Petrea.

38 de puncte ar FCSB in acest moment, cu 4 mai mult decat Craiova si cu unul mai mult decat CFR Cluj.