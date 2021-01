Toni Petrea, reactie dupa ce turcii au anuntat interesul lui Fenerbahce pentru Man! "Vom vedea daca se va oficializa!" Ce spune de ascensiunea tanarului Octavian Popescu: "Sa faca asta si va straluci"

Toni Petrea a vorbit despre posibilitatea ca Dennis Man sa plece de la FCSB.

FCSB merge in deplasare la Constanta pentru duelul cu Viitorul din runda cu numarul 17 a Ligii 1.

Cu un succes in fata lui Mircea Rednic, FCSB s-ar distanta in fruntea clasamentului, la 3 puncte de CFR Cluj si la 7 de Universitatea Craiova:

"Intalnim o echipa tanara, la fel ca a noastra. O echipa preocupata de posesie, cu un antrenor cu mare experienta, insa mergem sa facem un joc bun si sa castigam cele 3 puncte.

E o problema cu aceste temperaturi scazute pentru toata lumea. Sper ca jucatorii sa se acomodeze si sa se exprime la capacitate maxima.

Prin jocul nostru, prin atitudinea si organizarea noastra din teren si prin spiritul nostru ofensiv sper sa ne impunem si castigam", a spus Toni Petrea la conferinta de presa.

Intrebat daca Octavian Popescu este noul star al FCSB-ului si al fotbalului romanesc, Toni Petrea a oferit un raspuns rezerat:

"E devreme sa vorbim despre asa ceva. E un tanar talentat, are mult de munca si trebuie sa ramana cu picioarele pe pamant. Sa se pregateasca la fel de bine sau chiar mai bine si cu siguranta daca nu va avea probleme medicale in viitor va straluci."

Antrenorul FCSB-ului a lamurit si situatia lui Dennis Man, despre care turcii au scris ca e dorit la Fenerbahce.

"Dennis traverseaza o perioada foarte buna in cariera. Eu m-as bucura sa stea langa noi si sa ne ajute cat mai mult. Dar sunt lucruri pe care nu le controlam, vom vedea ce se va intampla. Daca se va oficializa ceva despre transfer... eu nu am cunostinta despre asa ceva momentan."

Aproximativ -3 grade Celsius se anunta marti seara, la ora meciului Viitorul - FCSB.

"Pentru toate echipele va fi o perioada grea atat ca numar de jocuri disputate, dar mai ales din cauza temperaturilor scazute. Ramane sa vedem care echipa se va adapta mai bine la conditiile generale. In primul rand sa iesim sanatosi dupa fiecare meci si sa putem sa ne refacem pentru urmatoarele jocuri. E o perioada grea pentru toata lumea, nu s-a mai jucat in acest ritm si in aceasta perioada a anului", a incheiat Toni Petrea.