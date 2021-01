"Normal ca nu as spune nu!" Petrea cere TRANSFERURI la FCSB! Ce se intampla cu Sergiu Bus

FCSB a remizat in deplasarea cu Viitorul, 2-2, in ultimul meci al etapei cu numarul saptesprezece din Liga 1.

Ros-albastrii s-au incurcat cu echipa lui Mircea Rednic, insa raman pe primul loc in clasament. Cu toate astea, distanta dintre FCSB si CFR Cluj este doar de un punct.

Toni Petrea a vorbit la finalul partidei despre evolutia echipei sale, dar si despre absenta lui Olimpiu Morutan din echipa si improvizatia pe care a fost nevoit sa o faca.

Totodata, antrenorul ros-albastrilor a dezvaluit ca astepta ca patronul sa ii aduca un atacant veritabil la FCSB si a dezvaluit ca Bus s-a antrenat normal si ar putea reveni in lot de la meciul urmator.

"Un joc deschis, placut pentru public. Am inceput jocul bine, am avut cateva situatii de a marca, nu am avut ce sa facem.

Nu am vorbit, nu am revazut nicio faza, nu vreau sa comentez arbitrajul. Am controlat jocul, dar nu am reusit sa punem presiune mai mult.

Pe faza de atac incercam sa destabilizam cumva apararile adverse prin miscarile din teren. Ca am schimbat mijlocasul central astazi, asa am considerat, ne-am gandit sa schimbam putin jucatorii.

Orice jucator valoros e important pentru echipa, lipsa aportului sau in echipa se vede, dar ceilalti jucatori isi dau interesul sa ajute echipa cum pot.

Normal ca nu as spune nu unui varf, dar vedem daca putem materializa. Nu am gasit ceva care sa se muleze pe profilul nostru. Ieri a intrat in programul normal Sergiu, sper ca de la meciul urmator sa ne ajute.

Ce am vazut, au incercat mai mult sa ne blocheze pe noi si sa speculeze greselile noastre de pozitionare", a spus Toni Petrea la finalul meciului.