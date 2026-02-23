INTERVIU FCSB, compătimită de rivalul din Superliga: „La revedere! Să fie o lecție pentru ei!“

Amir Kiarash
Din postura de campioana en-titre, formația bucureșteană a ajuns acum la un pas de ratarea play-off-ului!

Ce prăbușire pentru FCSB! Campioana României e pe cale să lege două sezoane istorice. Din motive diametral opuse.

Stagiunea precedentă a intrat în istoria roș-albaștrilor ca fiind o mare reușită. Faptul că echipa a pierdut doar zece partide din 64 spune totul despre nivelul impresionant atins de Olaru și compania. Acum, în schimb, FCSB are deja 18 înfrângeri (!) în doar 47 de meciuri. Iar jumătate dintre înfrângeri au fost în campionat. Aici, FCSB a „reușit“ să piardă mai multe meciuri decât U Cluj, FC Botoșani sau UTA!

Firește, cu un asemenea parcurs, campioana e pe loc de play-out. Și, la un pas de a rata prezența în play-off pentru prima dată de când avem acest sistem competițional, începând din 2015-2016. 

Imad Kassas, patronul de la Metaloglobus, avertisment pentru FCSB: „La revedere, play-off!“

Diseară (ora 20:00), contra celor de la Metaloglobus, FCSB începe seria celor trei meciuri în care e „condamnată“ să bată tot pentru a mai putea spera la play-off. După duelul cu ultima clasată din Superliga noastră, vor veni meciurile cu UTA (deplasare) și cu U Cluj (acasă).

Drama FCSB-ului e că poate rata play-off-ul, inclusiv dacă va face 9 puncte din 9, în aceste partide. Exact asta a remarcat patronul celor de la Metaloglobus, Imad Kassas (foto, sus). Un simpatizant al echipei lui Gigi Becali și foarte bun prieten cu acesta, sirianul a prefațat meciul FCSB – Metaloglobus, în exclusivitate, pentru Sport.ro.

Sport.ro: Ați spus mereu că sunteți fan FCSB, dar i-ați bătut în tur cu 2-1. Le-ați luat punctele și vedeți unde au ajuns acum…

Imad Kassas: Eu n-am luat punctele în tur, ei au pierdut! Din păcate pentru ei. Acum, normal că va fi un meci foarte greu. Steaua (n.r. – FCSB) e pe val acum, dar și sub mare presiune. Ei trebuie să câștige toate meciurile, dacă vor în play-off. Că dacă au pierdut și un singur meci din cele trei rămase, la revedere play-off! Legat de meciul nostru cu ei, ce să zic? Să câștige echipa mai bună și acum.

A fost ziua dumneavoastră de naștere vineri. V-a sunat Gigi Becali?

Gigi? El nu vrea să fie sunat nici de ziua lui! Și nici nu dă vreun telefon de ziua cuiva. Gigi nu crede în așa ceva. O dată, am vrut să-i spun la mulți ani, mai demult, acum vreo zece ani, și m-a luat direct: „Lasă-mă cu prostiile astea! Eu nu cred în așa ceva“.

Vine la meci, diseară?

Daaa! Păi, vine să mă vadă (n.r. – râde). De unde să vină? Ăla nu vine, domne’. Acum e cu bisericile.

Credeați că, înaintea meciului din retur, FCSB o să fie tot pe loc de play-out?

Eu zic că FCSB nu rămâne acolo! E clar însă că trebuie să câștige cele trei meciuri. Dacă nu, o să fie o lecție pentru ei acest sezon.

Metaloglobus se salvează de la retrogradare?

Dacă se retrag vreo zece, da! (n.r. – râde). Serios vorbind, de unde să știu eu? Cert e că socotelile se fac după sezonul regulat. Când se înjumătățesc punctele și începe play-out-ul. Când începe play-out-ul, trebuie să vedem la câte puncte suntem (n.r. – de salvare) și, după părerea mea, șansele tot timpul există.

Ce-i drept, nimeni nu credea, în sezonul trecut, că Metaloglobus va promova…

Promovarea a fost o mare performanță. Sunt astăzi în prima ligă din România? Sunt! Cum nu se aștepta nimeni să promovăm, poate că, tot așa, vom rămâne și în prima ligă. Nu se știe niciodată.

