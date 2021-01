Fiecare cu VARIANTA lui: "Stiam ca trebuie sa facem ceva acolo!" :) Petrea a vorbit despre amicalul FCSB din Turcia! Ce a spus antrenorul ros-albastrilor

FCSB a revenit din cantonamentul din Antalya si a scapat de carantina dupa ce a disputat un amical cu o echipa din liga a patra.

Ros-albastrii au jucat un meci amical in Antalya, impotriva lui Kemerspor, echipa din a patra liga turceasca. Meciul a fost salvarea FCSB-ului de la carantinare, deoarece DSP a acceptat actele prezentate de oficialii ros-albastri, fiind incadrat la 'competitie internationala'.

Cu toate astea, declaratiile oficialilor FCSB in legatura cu meciul in cauza nu corespund. Ros-albastrii au fost acuzati ca au organizat meciul amical doar pentru a scapa de carantina, acesta nefiind initial pus in programul lor.

Gigi Becali a vorbit despre situatia in cauza si a declarat ca FCSB va organiza un meci amical pentru a nu exista probleme, in timp ce managerul general, Mihai Stoica a declarat ca programul echipei era stabilit dinainte, iar FCSB urma sa joace in competitia Corendon Cup.

De data aceasta, Toni Petrea a venit cu o versiune diferita fata de cei doi. Inainte de startul meciului cu Astra, antrenorul a declarat ca stia ca FCSB trebuie sa organizeze un meci.

"Nu e vorba de asa ceva, am prezentat toate documentele cerute, nu cred ca am driblat pe nimeni. Am incercat sa le oferim jucatorilor cele mai bune conditii, a luat o mare amploare.

Stiam ca trebuie sa facem ceva acolo, sa avem un meci de pregatire, nu am stiut cate meciuri vom avea", a spus Toni Petrea inainte de meciul cu Astra.