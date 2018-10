Raspunsul lui Grozav pentru FCSB l-a lasat masca pe Becali. Ce a transmis inainte sa semneze cu Dinamo

Becali l-a vrut pe Grozav la FCSB si i-a propus un contract de 25.000 de euro pe luna.

Grozav a avut oferta de 25.000 de euro pe luna de la FCSB, dar a refuzat-o pe loc.

A acceptat in schimb salariul de 10.000 de euro propus de Dinamo, lucru care l-a facut pe Gigi Becali sa afirme: "Asta e caine adevarat!"

"E un jucator valoros. Baiatul asta e adevarat. Eu am vazut multi, ca sunt albastru-rosu, ca sunt alb-rosu, ca sunt caini... Ba, dar asta e adevarat caine! Daca i-am dat eu 25.000 pe luna si m-a zis: 'Bai, nea Gigi, iarta-ma...' Nici nu mi-a zis el. Am vorbit cu el, dupa aia i-a spus lui MM: 'Spune-i lui nea Gigi sa ma ierte, ca am si eu un defect'."

"Adica ca el e dinamovist prea inrait si ca prefera sa mearga el pe zece mii. Iti dai seama cat de adevarat... Tot respectul, adevarat dinamovist!"

"Mi-a zis: 'Domne, eu nu joc la doua echipe in Romania'. Dar mie nu-mi spunea, imi multumea. 'Multumesc, nea Gigi!'. Dar ii era rusine sa-mi zica. 'Spune-i lui nea Gigi sa nu ma mai sune, ca eu nu joc la doua echipe, eu din respect nu-l refuz pe el. Dar la doua echipe nu joc. Eu la CFR Cluj si la Steaua nu joc in Romania'", a povestit Becali la Ora exacta in sport (PRO X).