Hermannstadt - Rapid, ora 20:30, LIVE TEXT



Giuleștenii vin după o înfrângere în ultima etapă, scor 0-2 cu Universitatea Cluj pe teren propriu. Acum, Rapid este la egalitate de puncte cu Dinamo, dar cu un golaveraj mai slab, astfel că a căzut pe locul trei în Superligă.



Fără Lars Kramer, care va fi OUT aproape o lună, Rapid se deplasează la Sibiu pentru un duel cu o echipă implicată în lupta pentru evitarea retrogradării. Hermannstadt a reușit să câștige în ultima etapă, scor 3-2 la Slobozia, și a căpătat o gură mare de oxigen, chiar dacă distanța față de următoarele poziții rămâne, în continuare, destul de mare.



Sibienii sunt acum penultimii în Superligă, cu 17 puncte, la două puncte distanță de următoarea clasată, nou-promovata Csikszereda, și la patru de Petrolul și Unirea Slobozia.



Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar de șapte ori, fiecare și-a trecut în cont câte trei victorii, iar o partidă s-a terminat la egalitate.



Primul meci a avut loc pe 14 octombrie 2022, FC Hermannstadt - Rapid 0-2 (X. Emmers, Dr. Grigore). Acesta a fost și singurul succes reușit de giuleșteni pe terenul sibienilor.



Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 21 septembrie 2025, Rapid - FC Hermannstadt 1-2 (Al. Dobre / Sg. Buș, A. Chițu).

