ULTIMA ORA | Radoi a anuntat lotul U21 pentru meciurile de calificare la Euro! Ambele partide se vad la PRO X

Romania U21 va juca cu Tara Galilor si Liechtenstein, in direct la PRO X

Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Mirel Radoi a anuntat lotul de 22 de jucatori convocati la nationala de tineret a Romaniei pentru partidele cu Tara Galilor si Liechtenstein.

FCSB si Viitorul sunt echipele care dau cei mai multi jucatori in lotul lui Radoi, cate cinci.

LOTUL ROMANIEI U21



Portari: Ionut Radu (Genoa), Catalin Cabuz (Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB)

Fundasi: Radu Boboc (FC Viitorul), Mihai Butean (AFC Astra), Ricardo Grigore (Dinamo), Adrian Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Alex Pascanu (Leicester City), Virgil Ghita (FC Viitorul), Florin Stefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe)

Mijlocasi: Dragos Nedelcu (FCSB), Razvan Oaida (FC Botosani), Alexandru Cicaldau (U Craiova 1948 Club Sportiv), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Ianis Hagi (FC Viitorul), Olimpiu Morutan (FCSB), Alexandru Matan (FC Viitorul)

Atacanti: Florinel Coman (FCSB), Andrei Ivan (Rapid Viena), George Puscas (Palermo), Adrian Petre (Esjberg)

Cu 4 puncte ne calificam sigur



Romania este lider in grupa si mai are doua meciuri de jucat, cu Tara Galilor si Liechtenstein. Cu patru puncte in aceste meciuri, Romania ar fi sigura de primul loc, adica de calificarea la campionatul european de anul viitor, care va fi gazduit de Italia.

PRO X transmite ambele meciuri ale Romaniei, cu Tara Galilor, pe 12 octombrie, si cu Liechtenstein, pe 16 octombrie.