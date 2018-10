ULTIMA ORA | Anuntul facut de Toni Conceicao despre viitorul pe banca CFR-ului: "Asta mi s-a transmis". Ce a spus despre "disparitia" lui Muresan

Toni Conceicao spune ca a primit asigurari din partea conducerii administrative a CFR-ului ca va ramane pe banca echipei.

Apele sunt tulburi la CFR. Nelu Varga a convocat astazi o sedinta la club, iar cotidianul Gazeta Sporturilor a scris ca Iuliu Muresan este vizat pentru inlocuire dupa mai bine de un deceniu si jumatate la carma echipei.

Pe de alta parte, sursele www.sport.ro au notat ca sefii CFR-ului au luat legatura cu Edi Iordanescu, luand in considerare demiterea lui Toni Conceicao "la pachet" cu cea a lui Muresan.

Toni Conceicao a vorbit astazi in cadrul unei conferinte de presa, inaintea meciului pe care CFR il joaca sambata pe terenul Astrei.

"O persoana din conducere m-a asigurat ca voi continua la CFR, ca voi ramane si din iarna. Pe domnul Muresan nu l-am vazut de duminica. Nu stiu daca va mai continua, dar stiu ca are multi prieteni in club chiar si printre jucatori", a spus Toni Conceicao in cadrul unei conferinte de presa.