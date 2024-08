Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară de la ora 19:00 pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. La capătul celor 90 de minute, Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești au împărțit punctele.

Gicu Grozav e sincer după egalul din Bănie: ”Am fost aproape să câștigăm”

După meci, Gicu Grozav, integralist în a patra etapă din sezonul regulat al SuperLigii României, a ținut să puncteze cât de puternici au fost craiovenii, dar și că ”lupii galbeni” au fost aproape de a câștiga.

”Am întâlnit o echipă puternică care se bate an la an la primele locuri. A fost un meci greu chiar dacă ei au venit din Europa. Știam că e un joc în care să ne batem și am fost aproape să câștigăm. Puteam să luăm cele trei puncte. (n.r. normalitate la Petrolul) Lucrurile încep să se așeze ușor, ușor. Și la Petrolul, și la alte echipe de tradiție există presiune.

A fost și aniversarea celor 100 de ani. (n.r. Țicu și Berisha pierduți) Erau doi jucători importanți, iar Țicu e un jucător important pe acel post și sper să-și revină cât mai repede. Așteptăm să se opereze și să se refacă cât mai repede. Sperăm să mai revină câțiva jucători”, a spus Gicu Grozav după meci.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova a urcat, cel puțin temporar, pe locul doi în Superligă, cu opt puncte, și se pregătește pentru meciul din următoarea etapă cu Sepsi OSK (deplasare).

De partea cealaltă, Petrolul Ploiești urcă temporar pe locul șapte, cu cinci puncte, și va primi în următoarea etapă vizita celor de la Universitatea Cluj.