Tamas si Nedelcearu, la nationala! Contra l-a luat si pe Florin Tanase! Meciurile cu Lituania si Serbia sunt la PROTV!

Romania intalneste Lituania si Serbia pe 11 si 14 octombrie

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00. Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00

Selectionerul reprezentativei Romaniei va miza la jocurile din aceasta luna din Liga Natiunilor pe un lot format din 24 de tricolori: 16 care evolueaza in strainatate si 8 din Liga 1.

Joi, 11 octombrie, de la ora 21:45, la Vilnius, nationala Romaniei va juca impotriva Lituaniei. Trei zile mai tarziu, duminica, 14 octombrie, de la ora 16:00, pe Arena Nationala, tricolorii vor intalni Serbia.

Tamas si Nedelcearu sunt noutatile lui Contra, in urma accidentarii lui Balasa. Gaman a cerut sa nu fie convocat la nationala din motive personale - sotia sa este gravita si urmeaza sa nasca.

Si Florin Tanase a fost chemat de Contra la nationala, in urma evolutiilor bune de la FCSB in acest sezon. Pintilii e accidentat si are sanse mici sa mai joace anul acesta.

Lotul Romaniei pentru meciurile cu Lituania si Serbia din Nations League



Portari: Ciprian Tatarusanu (FC Nantes, 53/0), Costel Pantilimon (Nottingham Forest, 27/0), Florin Nita (Sparta Praga, 2/0)

Fundasi: Romario Benzar (FCSB, 13/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 4/1), Cristian Sapunaru (Kayserispor, 29/0), Alin Tosca (PAOK Salonic, 13/0), Gabriel Tamas (Hapoel Haifa, 65/3), Ionut Nedelcearu (FC Ufa, 2/0), Nicusor Bancu (U Craiova 1948 Club Sportiv, 5/0)

Mijlocasi: Razvan Marin (Standard Liege, 12/1), Tudor Baluta (FC Viitorul, 1/0), Adrian Stoian (Crotone, 2/0), Paul Anton (Krylia Sovetov, 5/0), Alexandru Chipciu (Sparta Praga, 37/4), Dorin Rotariu (AZ Alkmaar, 7/1), Nicolae Stanciu (Sparta Praga, 24/9), Constantin Budescu (Al-Shabab, 12/5), Alexandru Maxim (Mainz, 30/2), Alexandru Mitrita (U Craiova 1948 Club Sportiv, 5/0), Florin Tanase (FCSB, 3/0)

Atacanti: Claudiu Keseru (Ludogoret, 25/6), George Tucudean (CFR Cluj, 6/2), Denis Dragus (FC Viitorul, 1/0)