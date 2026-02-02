Hellas Verona a anunţat oficial, luni, că a renunţat la serviciile antrenorului Paolo Zanetti, după a doua înfrângere consecutivă în Serie A, sâmbătă, în faţa formaţiei Cagliari (scor 0-4),

"Hellas Verona FC anunţă că Paolo Zanetti a fost demis din funcţia de antrenor principal al primei echipe. Clubul Gialloblu le mulţumeşte antrenorului Zanetti şi echipei sale pentru munca depusă în ultimul sezon şi jumătate şi le urează tot binele în continuarea carierei lor profesionale", se precizează într-un comunicat al clubului italian.

"Sesiunea de antrenament de astăzi va fi condusă de antrenorul principal al echipei Primavera, Paolo Sammarco", adaugă comunicatul, potrivit Agerpres.

Hellas Verona ocupă ultimul loc în clasament. Echipa e la egalitate de puncte (14) cu penultima clasată, Pisa, formația mijlocaşului român Marius Marin. Și Pisa l-a concediat, la rândul ei, în weekend, pe antrenorul Alberto Gilardino, sub comanda căruia a obţinut o singură victorie în 23 de meciuri.

Giornale di Sicilia anunţă că noul antrenor al echipei Pisa va fi suedezul Oscar Hiljemark, fostul jucător al echipelor Palermo şi Genoa. Hiljemark trebuie să-şi rezilieze, mai întâi, contractul cu echipa Elfsborg.

