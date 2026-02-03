Drăgușin a fost cumpărat de la Genoa, în ianuarie 2024, pentru 25 de milioane de euro. Fundașul român a avut parte de un prim an cu destul de multe minute în tricoul lui Tottenham, însă în ianuarie 2025 a suferit o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate care l-a ținut departe de gazon aproape un an.



Italienii amintesc de oferta lui Bayern refuzată de Drăgușin

Recuperat, Radu Drăgușin a revenit recent în primul 11 al lui Tottenham, la 2-2 contra lui Manchester City. Marți, în ziua în care fostul stoper de la Genoa a împlinit 24 de ani, italienii de la Tuttomercatoweb i-au dedicat un articol "Dragonului" în care au amintit despre oferta refuzată de la Bayern Munchen.



"Acum doi ani, în ianuarie 2024, Radu Drăgușin alegea Tottenham, chiar dacă Bayern Munchen oferea o sumă mai mare pentru fundașul central român. Idea lui a fost însă de a juca în Premier League la o echipă din partea superioară a clasamentului, care să îl propulseze ulterior la o echipă de top din Europa.



Transferul acesta nu a dat însă roade în întregime. În ultima fereastră de mercato, mai multe cluburi din Italia l-au vrut, în special Roma și Milan, însă nu au putut ajunge la un acord cu Tottenham. Londonezii își doreau un transfer definitiv, nu un împrumut", au scris italienii.



Fereastra de mercato din marile campionate ale Europei s-a închis luni seară. Radu Drăgușin va continua astfel la Tottenham, iar sâmbătă ar putea apărea din nou în echipa londonezilor, la meciul cu Manchester United, LIVE pe VOYO.

VIDEO Radu Drăgușin, integralist la Tottenham în 2-2 cu Manchester City (VOYO)

