Marius Avram, facut PRAF de englezi dupa o GAFA INCREDIBILA: a validat un gol marcat cu 3 mingi pe teren! "Asta e JAF!" VIDEO

Pe langa duelul de pe San Paolo dintre echipa lui Ancelotti si cea a lui Klopp din Champions League, Napoli si Liverpool s-au duelat ieri si in Youth League, competitie dedicata echipelor sub 19 ani. La centru s-a aflat Marius Avram din Romania, iar centralul a comis o eroare uriasa.

Avram si brigada sa au validat o reusita a lui Napoli din prelungiri, la scorul de 0-1, cand pe teren se aflau 3 mingi. "Abirtul Avram ne-a furat victoria si a validat o reusita bizara", s-au plans cei de la Liverpool Echo.

#LFC U19s robbed of a win at #Napoli. Finished 1-1, THIS is the 94th min equaliser - two balls on the pitch and the camera was following the other one!! #UYL #NAPLIV #UEFAYouthLeague pic.twitter.com/j4IOYb1kDJ