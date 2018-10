FOTO: Imagini dezolante din Ghencea: tribuna oficiala, pusa la pamant! Soferul, suspectat ca tine cu Dinamo :)

Stadionul Ghencea e un santier. In cateva saptamani se va incheia procesul de demolare.

Compania Nationala de Investitii a postat pe pagina de Facebook imagini cu stadiul lucrarilor de la stadionul Ghencea.

Tribunele au fost curatate, iar muncitorii lucreaza acum la demolarea tribunei oficiale.

"Uite, in partea asta era peluza incendiata de dinamovisti. Poate ca si soferul de pe escavator e tot dinamovist", a glumit Vivi Rachita, invitat in aceasta dimineata la Ora exacta in sport.

Pe locul fostului stadion Ghencea se va construi o noua arena, de 35.000 de locuri, care va fi inaugurata in 2020.