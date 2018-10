Cristiano Ronaldo NU a fost convocat la nationala Portugaliei pentru meciurile cu Polonia si Scotia

Ronaldo a ramas din nou in afara lotului

Cristiano Ronaldo nu este in lotul Portugaliei pentru meciurile cu Polonia si Scotia, din UEFA Nations League, chiar daca ar fi fost apt de joc. Nu este nici suspendat, si nici accidentat.

Ronaldo nu a fost convocat nici pentru meciurile de luna trecuta, cu Italia si Croatia, pentru a facilita acomodarea sa la noua echipa, Juventus Torino.

Ronaldo se afla in plin scandal mediatic, dupa ce politia statului Nevada a deschis un dosar in care atacantul portughez este acuzat de viol.

Femeia in varsta de 34 de ani sustine ca Ronaldo a violat-o intr-un hotel din Las Vegas, in iunie 2009, apoi a determinat-o sa semneze sub presiune un acord financiar care sa o oblige la tacere.

Cristiano Ronaldo a respins categoric toate acuzatiile.