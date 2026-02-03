Fundașul român va evolua din nou în Spania, dar de această dată în Liga 3, acolo unde a semnat cu Real Aviles.



Înțelegerea cu fostul dinamovist a fost anunțată de club chiar pe rețelele de socializare. Contractul se întinde până la finele acestui sezon.



Pentru Ricardo Grigore, aceasta nu este prima experiență în Spania. A mai jucat acolo în Segunda Division, pentru cei de la Eldense.



Ricardo Grigore va juca în liga a treia din Spania



„Fundașul central român în vârstă de 26 de ani consolidează zona defensivă alb-albaștră până la sfârșitul sezonului curent.



Real Aviles Industrial și fotbalistul Ricardo Florin Grigore (București, 1999) au ajuns la un acord ca fundașul central român să devină un nou jucător al clubului până la sfârșitul sezonului curent. Cariera profesională a lui Ricardo Grigore include 110 apariții în SuperLiga (Prima Divizie) românească cu FC Dinamo București. De asemenea, a mai jucat la FCU Craiova și Petrolul.



În Spania, a jucat pentru CD Eldense în Divizia a Doua în sezonul 2024/25. În acest sezon a fost la CS Tunari în Divizia a Doua.



Noul jucător al lui echipei, a patra achiziție din perioada de transferuri de iarnă, este cunoscut pentru distribuția excelentă a mingii și pasele de la distanță. Este o forță dominantă în duelurile aeriene, posedând atât putere, cât și viteză. Înălțimea sa de 192 de centimetri îi îmbunătățește și mai mult jocul. Grigore se va alătura noilor săi coechipieri la antrenament miercuri”, a transmis noul club al lui Ricardo Grigore.

