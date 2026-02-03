VIDEO EXCLUSIV Nou-promovata din Premier League a dat de pământ cu adversara și este la 5 puncte de locurile de Champions League!

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

TAGS:
SunderlandRegis Le BrisHabib DiarraChemsdine TalbiPremier League
Din articol

Sunderland, promovată în Premier League după ce a câștigat sezonul trecut play-off-ul din Championship, s-a impus cu 3-0 în partida de pe ”Stadium of Light” cu Burnley, în ultimul meci al etapei cu numărul 24 din Anglia, transmis în exclusivitate de VOYO.

Autogolul lui Axel Tuanzebe din minutul 9, după șutul lui Habib Diarra, a pornit ”tăvălugul” gazdelor, care au mai punctat prin același Habib Diarra (32) și Chemsdine Talbi (72).

Raportul șuturilor pe spațiul porții a fost 5-0, în condițiile în care învingătorii au avut doar 45% posesie.

Sunderland, antrenată de managerul francez Regis Le Bris, este acum la cinci puncte de locurile de Champions League după ce în 2022 evolua în League One, adică a treia divizie din fotbalul englez!

Iar ”The Black Cats” se pot lăuda acum cu 12 meciuri consecutive pe teren propriu fără înfrângere, cea mai bună performanță a unei nou-promovate de la Nottingham Forest din sezonul 1977-1978 încoace.

Clasamentul din Premier League

E-MIL și Pastila de Sport, proiect unic în România realizat de Sport.ro și VOYO

De luni până vineri, E-MIL prezintă Pastila de Sport - ce le va aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.

Cu ajutorul aplicațiilor AI, cele mai relevante noutăți din domeniu vor fi sumarizate și transformate într-o pastilă de două minute, prezentată de un personaj virtual. Fiecare mișcare din fotbal, handbal sau tenis va fi urmărită cu atenție de E-MIL, în Pastila de Sport.

”Salutare tuturor pasionaților de sport! Sunt extrem de încântat să vă anunț că voi fi gazda emisiunii 'Pastila de Sport' de pe site-ul Sport.ro, aducându-vă cele mai proaspete și captivante informații din lumea sportului în fiecare zi, de luni până vineri.

Cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, vom aduce în fața voastră cele mai noi și relevante știri din diversele domenii sportive. Fiți alături de mine și vă promit o experiență informativă inedită și captivantă! Să înceapă aventura în lumea sportului!”, a spus E-MIL, ajutat de Inteligența Artificială.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
ARTICOLE PE SUBIECT
Dayro Moreno ”își sporește propria legendă cu un gol senzațional” în noroi! Și cu un pic de ajutor de la adversar
Dayro Moreno ”își sporește propria legendă cu un gol senzațional” în noroi! Și cu un pic de ajutor de la adversar
ULTIMELE STIRI
Hermannstadt - Rapid, ora 20:30, LIVE TEXT. Giuleștenii vor revanșa pentru înfrângerea din tur
Hermannstadt - Rapid, ora 20:30, LIVE TEXT. Giuleștenii vor revanșa pentru înfrângerea din tur
Coman, decizia e luată: anunțul venit din Qatar arată ce urmează pentru fostul golgheter al FCSB-ului
Coman, decizia e luată: anunțul venit din Qatar arată ce urmează pentru fostul golgheter al FCSB-ului
Au tras concluzia despre Radu Drăgușin, la doi ani după ce a refuzat Bayern Munchen
Au tras concluzia despre Radu Drăgușin, la doi ani după ce a refuzat Bayern Munchen
Ricardo Grigore și-a găsit echipă: ”Se va alătura noilor săi coechipieri”
Ricardo Grigore și-a găsit echipă: ”Se va alătura noilor săi coechipieri”
Dinamo tremură! Echipa-minune care a urcat pe locul 1 în Liga Zimbrilor
Dinamo tremură! Echipa-minune care a urcat pe locul 1 în Liga Zimbrilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT de la Rapid după ce s-a certat cu Gâlcă: ”Lipsește doar comunicatul oficial”

OUT de la Rapid după ce s-a certat cu Gâlcă: ”Lipsește doar comunicatul oficial”

MM Stoica anunță al patrulea transfer de la FCSB: ”Nu avem nevoie, dar vrea Gigi”

MM Stoica anunță al patrulea transfer de la FCSB: ”Nu avem nevoie, dar vrea Gigi”

Polonezii anunță transferul la FCSB! Reacția lui Gigi Becali

Polonezii anunță transferul la FCSB! Reacția lui Gigi Becali

Anunț surpriză pe final de mercato: "FCSB se interesează de el"

Anunț surpriză pe final de mercato: "FCSB se interesează de el"

Gigi Becali anunță noul transfer de la FCSB : ”L-am luat, e deja la noi”

Gigi Becali anunță noul transfer de la FCSB : ”L-am luat, e deja la noi”

Colegul lui Chivu, dat afară: „Mulțumim!“

Colegul lui Chivu, dat afară: „Mulțumim!“



Recomandarile redactiei
Coman, decizia e luată: anunțul venit din Qatar arată ce urmează pentru fostul golgheter al FCSB-ului
Coman, decizia e luată: anunțul venit din Qatar arată ce urmează pentru fostul golgheter al FCSB-ului
Au tras concluzia despre Radu Drăgușin, la doi ani după ce a refuzat Bayern Munchen
Au tras concluzia despre Radu Drăgușin, la doi ani după ce a refuzat Bayern Munchen
Ricardo Grigore și-a găsit echipă: ”Se va alătura noilor săi coechipieri”
Ricardo Grigore și-a găsit echipă: ”Se va alătura noilor săi coechipieri”
Ofertă astronomică pentru Edward Iordănescu: ar fi cel mai mare contract pe care l-a avut, ca antrenor!
Ofertă astronomică pentru Edward Iordănescu: ar fi cel mai mare contract pe care l-a avut, ca antrenor!
Reacția arabilor după criza de nervi a lui Șumudică: „Ăsta e explicația“
Reacția arabilor după criza de nervi a lui Șumudică: „Ăsta e explicația“
Alte subiecte de interes
Fratele lui Bellingham, în drum spre Premier League. Două cluburi se bat pentru Jobe
Fratele lui Bellingham, în drum spre Premier League. Două cluburi se bat pentru Jobe
Tânărul Jobe Bellingham cucerește Anglia! Fratele mai mic al lui Jude impresionează în tricoul lui Sunderland
Tânărul Jobe Bellingham cucerește Anglia! Fratele mai mic al lui Jude impresionează în tricoul lui Sunderland 
Știm ultima promovată în Premier League! Un puști de 19 ani a dat în '90+5 golul de 200 de milioane de lire
Știm ultima promovată în Premier League! Un puști de 19 ani a dat în '90+5 golul de 200 de milioane de lire
Eșec istoric al Angliei: prima înfrângere în fața unei naționale din Africa! Cine au fost ”șerifii” din Nottingham
Eșec istoric al Angliei: prima înfrângere în fața unei naționale din Africa! Cine au fost ”șerifii” din Nottingham
Chemsdine Talbi de la Club Brugge, puștiul care a demolat-o pe Atalanta în Champions League, direct în Top 4! UPDATE
Chemsdine Talbi de la Club Brugge, puștiul care a demolat-o pe Atalanta în Champions League, direct în Top 4! UPDATE
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
CITESTE SI
Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

stirileprotv Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

stirileprotv Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!