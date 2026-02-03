Sunderland, promovată în Premier League după ce a câștigat sezonul trecut play-off-ul din Championship, s-a impus cu 3-0 în partida de pe ”Stadium of Light” cu Burnley, în ultimul meci al etapei cu numărul 24 din Anglia, transmis în exclusivitate de VOYO.

Autogolul lui Axel Tuanzebe din minutul 9, după șutul lui Habib Diarra, a pornit ”tăvălugul” gazdelor, care au mai punctat prin același Habib Diarra (32) și Chemsdine Talbi (72).

Raportul șuturilor pe spațiul porții a fost 5-0, în condițiile în care învingătorii au avut doar 45% posesie.

Sunderland, antrenată de managerul francez Regis Le Bris, este acum la cinci puncte de locurile de Champions League după ce în 2022 evolua în League One, adică a treia divizie din fotbalul englez!

Iar ”The Black Cats” se pot lăuda acum cu 12 meciuri consecutive pe teren propriu fără înfrângere, cea mai bună performanță a unei nou-promovate de la Nottingham Forest din sezonul 1977-1978 încoace.

