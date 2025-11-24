Înfrângerea usturătoare suferită de Rapid, 3-0 pe terenul celor de la CFR Cluj, a determinat conducerea giuleștenilor să accelereze demersurile pentru a întări lotul.

Rapid încearcă să aducă un mijlocaș ofensiv din Serie A

Directorul sportiv Mauro Pederzoli s-a deplasat până în Italia pentru a convinge un mijlocaș ofensiv din Serie A să vină la Rapid.

Primele discuții au decurs bine, după cum a informat Robert Niță, însă Dan Șucu va trebui să facă un efort pentru a convinge un fotbalist experimentat în Italia să vină în România.

„De lucrat la transferuri, se lucrează. Mauro, directorul sportiv al echipei, împreună cu Gâlcă sunt mereu în contact. Mauro Pederzoli a fost săptămâna trecută în Italia, deja a discutat cu un jucător acolo personal. A discutat cu un număr 10, este dorința expresă a lui Costel Gâlcă.

Este un jucător care a lăsat o impresie bună în Italia, sperăm ca și jucătorul să-și dorească. De asta s-a și deplasat Mauro în Italia, să-i prezinte proiectul, să-i spună ce înseamnă Rapid.

Niță: „Nu se pune problema ca vreun jucător de la Genoa să vină la Rapid”

Prima întâlnire a fost bună, acum să vedem mai departe. E greu să aduci un jucător din Italia să vină în România. Ok, atrage orașul, atrag și suporterii, i s-a pus clipul de prezentare jucătorului. I-au fost prezentate imagini cu bazele de pregătire, suporterii. Se fac eforturi.

Nu se pune problema ca vreun jucător din lotul celor de la Genoa să vină la Rapid, dar jucători care sunt în atenția celor de la Genoa, în departamentul lor de scounting, sunt într-o bază de date comună cu Rapid. Iar jucătorul de care vorbim a fost și în atenția lui Genoa”, a dezvăluit Robert Niță, conform fanatik.ro.

Rapid este lideră în Superliga României cu 35 de puncte în 17 etape. Alb-vișiniii pot ceda prima poziție, dacă FC Botoșani (32 de puncte) o învinge pe Dinamo în această seară, de la ora 20:30.

