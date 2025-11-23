CFR Cluj - Rapid, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Derby feroviar în Superliga

Partida CFR Cluj - Rapid, din runda cu numărul 17 din Superliga, va avea loc duminică, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro .

De cealaltă parte, Rapid este liderul din Superliga și are trei puncte peste FC Botoșani, ocupanta locului doi. Trupa lui Costel Gâlcă vine după victoria din ultima etapă cu 2-0 în fața lui FC Argeș.

CFR Cluj vine după victoria din runda trecută din campionat, scor 1-0, împotriva Unirii Slobozia și se află pe locul 13 în Superliga, la nouă puncte de ultima poziție care duce în play-off.

Ionuț Lupescu o vede pe Dinamo în cursa pentru titlu



Fostul mare internațional crede cu tărie că ”roș-albii” pot pune probleme serioase Rapidului în lupta pentru prima poziție. Chiar și bookmakerii îi dau pe giuleșteni favoriți la titlu, după parcursul din această primă parte de sezon.



„Dacă ești puțin echilibrat, puțin disciplinat, cu un lot normal, poți să ajungi să te bați la primele trei locuri.



Rapidul a înțeles că dacă au liniște, vor reuși să ajungă să se bată sus. Sunt pe primul loc, noi sperăm să-i prindem din urmă și să-i depășim. Eu cred că suntem o echipă care poate să se bată la titlu. (n.r. - Chiar de anul ăsta?) Da, da, absolut”, a spus Lupescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Alexandru Dobre: ”Ar fi o nebunie totală!”



Omul momentului din Giulești spune că și-ar dori să încheie anul cu o victorie împotriva rivalei FCSB: ”E și ziua soției mele și m-aș bucura să plec în vacanța de iarnă tot așa de pe primul loc”.



Dobre visează la titlu și este convins că Bucureștiul ar fi colorat în vișiniu dacă Rapid ar deveni campioana României: ”Cu siguranță ar fi o nebunie totală”.

