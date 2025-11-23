CFR Cluj - Rapid, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Derby feroviar în Superliga

CFR Cluj - Rapid, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Derby feroviar &icirc;n Superliga Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj - Rapid este LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 20:30.

TAGS:
CFR ClujSuperligaRapidCostel Galca
Din articol

Partida CFR Cluj - Rapid, din runda cu numărul 17 din Superliga, va avea loc duminică, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

CFR Cluj - Rapid, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30

CFR Cluj vine după victoria din runda trecută din campionat, scor 1-0, împotriva Unirii Slobozia și se află pe locul 13 în Superliga, la nouă puncte de ultima poziție care duce în play-off.

De cealaltă parte, Rapid este liderul din Superliga și are trei puncte peste FC Botoșani, ocupanta locului doi. Trupa lui Costel Gâlcă vine după victoria din ultima etapă cu 2-0 în fața lui FC Argeș.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Ionuț Lupescu o vede pe Dinamo în cursa pentru titlu

Fostul mare internațional crede cu tărie că ”roș-albii” pot pune probleme serioase Rapidului în lupta pentru prima poziție. Chiar și bookmakerii îi dau pe giuleșteni favoriți la titlu, după parcursul din această primă parte de sezon.

„Dacă ești puțin echilibrat, puțin disciplinat, cu un lot normal, poți să ajungi să te bați la primele trei locuri.

Rapidul a înțeles că dacă au liniște, vor reuși să ajungă să se bată sus. Sunt pe primul loc, noi sperăm să-i prindem din urmă și să-i depășim. Eu cred că suntem o echipă care poate să se bată la titlu. (n.r. - Chiar de anul ăsta?) Da, da, absolut”, a spus Lupescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Alexandru Dobre: ”Ar fi o nebunie totală!”

Omul momentului din Giulești spune că și-ar dori să încheie anul cu o victorie împotriva rivalei FCSB: ”E și ziua soției mele și m-aș bucura să plec în vacanța de iarnă tot așa de pe primul loc”.

Dobre visează la titlu și este convins că Bucureștiul ar fi colorat în vișiniu dacă Rapid ar deveni campioana României: ”Cu siguranță ar fi o nebunie totală”.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”
Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: &bdquo;Urmează o perioadă mai lungă de recuperare&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
OUT! S-a accidentat și ratează derby-ul CFR Cluj - Rapid
OUT! S-a accidentat și ratează derby-ul CFR Cluj - Rapid
Marian Iancu, semnal de alarmă pentru Giulești după renașterea Craiovei: Nasol! Rapid o are grea!
Marian Iancu, semnal de alarmă pentru Giulești după renașterea Craiovei: "Nasol! Rapid o are grea!"
I-a pus g&acirc;nd rău liderului Rapid: &rdquo;Să-i prindem din urmă și să-i depășim&rdquo;
I-a pus gând rău liderului Rapid: ”Să-i prindem din urmă și să-i depășim”
ULTIMELE STIRI
Basarab Panduru a numit cel mai mare vinovat de la FCSB după 1-1 cu Petrolul
Basarab Panduru a numit cel mai mare vinovat de la FCSB după 1-1 cu Petrolul
FRF a venit cu răspunsul &icirc;n cazul lui Musi! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu jucătorul lui Dinamo
FRF a venit cu răspunsul în cazul lui Musi! Ce s-a întâmplat cu jucătorul lui Dinamo
Tricolorul uitat! A jucat doar 17 minute &icirc;n acest sezon și vrea să revină &icirc;n Superligă
Tricolorul uitat! A jucat doar 17 minute în acest sezon și vrea să revină în Superligă
Norris și Piastri, descalificați după cursa din Las Vegas! Verstappen a topit diferența față de piloții McLaren
Norris și Piastri, descalificați după cursa din Las Vegas! Verstappen "a topit" diferența față de piloții McLaren
Inter - AC Milan, de la 21:45. Ce echipă trimite Chivu &icirc;n teren + Cel mai pariat rezultat. Analiza lui Dan Chilom
Inter - AC Milan, de la 21:45. Ce echipă trimite Chivu în teren + Cel mai pariat rezultat. Analiza lui Dan Chilom
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Chivu r&acirc;de cu gura p&acirc;nă la urechi: rivala Juventus s-a făcut de r&acirc;s &icirc;n Italia

Chivu râde cu gura până la urechi: rivala Juventus s-a făcut de râs în Italia

Olăroiu, decizie majoră după ratarea calificării la Mondiale: dezvăluirea arabilor

Olăroiu, decizie majoră după ratarea calificării la Mondiale: dezvăluirea arabilor

Gigi Becali, dobor&acirc;t, distrus: ce a putut să zică după FCSB &ndash; Petrolul

Gigi Becali, doborât, distrus: ce a putut să zică după FCSB – Petrolul

Fotbalistul călcat &icirc;n picioare de Becali: &bdquo;Distruge tot jocul!&ldquo;

Fotbalistul călcat în picioare de Becali: „Distruge tot jocul!“

Coman, de nerecunoscut: situație &icirc;ngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului

Coman, de nerecunoscut: situație îngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului

Echipa din Superligă se &icirc;ntoarce acasă! Gino Iorgulescu, despre stadionul modernizat: &bdquo;Trimit imediat să facă omologarea&rdquo;

Echipa din Superligă se întoarce acasă! Gino Iorgulescu, despre stadionul modernizat: „Trimit imediat să facă omologarea”



Recomandarile redactiei
Tricolorul uitat! A jucat doar 17 minute &icirc;n acest sezon și vrea să revină &icirc;n Superligă
Tricolorul uitat! A jucat doar 17 minute în acest sezon și vrea să revină în Superligă
FRF a venit cu răspunsul &icirc;n cazul lui Musi! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu jucătorul lui Dinamo
FRF a venit cu răspunsul în cazul lui Musi! Ce s-a întâmplat cu jucătorul lui Dinamo
Nu a ezitat! Ce a ratat arbitrul partidei FCSB - Petrolul: &bdquo;Automat roșu&rdquo;
Nu a ezitat! Ce a ratat arbitrul partidei FCSB - Petrolul: „Automat roșu”
Norris și Piastri, descalificați după cursa din Las Vegas! Verstappen a topit diferența față de piloții McLaren
Norris și Piastri, descalificați după cursa din Las Vegas! Verstappen "a topit" diferența față de piloții McLaren
Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce rom&acirc;nul a fost huiduit de un stadion &icirc;ntreg
Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce românul a fost huiduit de un stadion întreg
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
CITESTE SI
Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: &bdquo;Urmează o perioadă mai lungă de recuperare&rdquo;

stirileprotv Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Summit de urgență la Geneva: americani, ucraineni și europeni caută o ieșire din războiul din Ucraina

stirileprotv Summit de urgență la Geneva: americani, ucraineni și europeni caută o ieșire din războiul din Ucraina

Putin ameninDupă ploi și ninsori la munte, vremea se &icirc;ncălzește &icirc;n Rom&acirc;nia. Prognoza meteo p&acirc;nă pe 30 noiembrieță cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: &bdquo;Poate fi baza unei soluții definitive&rdquo;

stirileprotv Putin ameninDupă ploi și ninsori la munte, vremea se încălzește în România. Prognoza meteo până pe 30 noiembrieță cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: „Poate fi baza unei soluții definitive”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!