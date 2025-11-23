Marian Iancu, fost finanțator în Superliga și fan declarat al Rapidului, a reacționat imediat, lansând un mesaj plin de amărăciune la adresa situației ingrate în care a ajuns echipa sa de suflet.



Scenariu de coșmar pentru suporterii vișinii la Cluj. Liderul Superligii, antrenat de Costel Gâlcă, a fost surclasat de o echipă a CFR-ului revitalizată de Daniel Pancu. Idolul tribunelor din Giulești nu a avut milă de fosta sa echipă, iar "feroviarii" ardeleni s-au impus clar prin "dubla" lui Andrei Cordea și reușita lui Korenica.



Marian Iancu, cunoscut pentru pozițiile sale tranșante, a taxat imediat paradoxul în care se află Rapidul: învinsă și chinuită de propriile legende ajunse pe băncile rivalelor. Fostul patron de la Poli Timișoara a invocat divinitatea pentru a proteja Rapidul de... rapidiști.



"Pe noi, cei din Giulești, să ne ferească Bunul Dumnezeu de rapidiști precum Măldărășanu, Pancu și alții, că de steliști, dinamoviști și liber profesioniști ai fotbalului ne ferim singuri", a scris Iancu pe Facebook, făcând aluzie la faptul că Marius Măldărășanu și Daniel Pancu au devenit adversari de coșmar pentru trupa din Grant.



Urmează duelul cu Ilyes



Seria "fratricidă" nu se oprește aici pentru Costel Gâlcă. Marian Iancu a amintit că următorul hop este împotriva celor de la Csikszereda, echipă pregătită de un alt fost mijlocaș exponențial al Rapidului, Robert Ilyes.



"Venim acasă și învingem Csikszereda. Adică ne lovim iarăși de un rapidist pe banca ungurilor. De moral și pentru clasament sper să n-o comitem. Doamne ajută!", a punctat Iancu.



Finalul mesajului a fost unul savuros și atipic pentru rivalitatea istorică din București. Într-un calcul pragmatic al clasamentului, Iancu a ajuns să le țină pumnii "câinilor": "Până atunci, hai Dinamo, mâine la Botoșani câinii să nu piardă!".

