După o primă repriză echilibrată, giuleștenii s-au prăbușit complet în partea a doua, iar trupa lui Daniel Pancu a obținut cea mai clară victorie a sezonului. Pentru Rapid, este al doilea eșec din campionat.

Clujenii au început în forță și l-au obligat pe Aioani să intervină la ocaziile lui Munteanu și Korenica. Rapid a replicat o singură dată până la pauză, însă tot CFR a controlat tempo-ul.

După reluare, Andrei Cordea a lovit în minutul 48, apoi a făcut „dubla” după o gafă uriașă în defensiva oaspeților. Korenica a închis tabela în minutul 77.

Rapid rămâne pe primul loc, cu 35 de puncte, însă poate fi depășită de FC Botoșani dacă moldovenii o bat pe Dinamo. CFR Cluj urcă pe locul 11, cu 19 puncte, și prinde din nou speranțe la play-off.

Adi Mutu iese la atac după CFR – Rapid 3-0: „Cum să pierzi în halul ăsta?”

Adrian Mutu, fost antrenor atât la Rapid, cât și la CFR, a comentat tranșant rezultatul. „Briliantul” a lăudat munca lui Pancu și a criticat atitudinea giuleștenilor.

„Este o surpriză mare. 3-0 cu liderul e o surpriză mare în acest moment în halul ăsta. Dar nu s-a întâmplat nimic deosebit. CFR a fost mai bună. A început meciul mai bine. A avut 4 ocazii în primele minute de primă repriză. După aceea, Rapid a echilibrat meciul și a fost o primă repriză echilibrată. CFR a început mult mai bine repriza a 2-a, a și marcat în primele minute și a meritat clar victoria. A fost o seară nefastă pentru Rapid. Nu s-a ridicat la nivelul jocului. N-a avut agresivitate. O echipă moale. Nu a arătat ca o echipă de locul 1.

(n.r. – S-a terminat bulanul Rapidului?) Nu știu. Hai să mai vedem un meci să vedem ce se întâmplă. Rapid a avut noroc în anumite meciuri, dar nu înseamnă că nu merită locul 1 în SuperLiga. Nu pierduse de 13 meciurui în deplasare. La cum începuse meciul aseară părea că norocul continuă pentru că a avut Aioani câteva parade, inclusiv când putea fi acel autogol (n.r. – al lui Kramer).

Rapid a pierdut aseară nu a pierdut din cauza bulanului, ci pentru că a fost o atitudine diferită între cele două echipe. CFR mi-a plăcut cum a jucat. Chiar dacă s-a concentrat mult pe contraatacuri, s-a închis bine, a riscat puțin. A riscat în prima repriză la Petrila, dar în general s-a apărat bine și s-a bazat pe contraatac”, a declarat Adi Mutu la Fanatik.

Rapid pregătește acum duelul cu FK Csikszereda, programat vineri, 28 noiembrie. Cele două formații se vor duela în Giulești de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro, Facebook Sport.ro, dar și în aplicația Sport.ro, disponibilă pentru sistemele de operare Android și iOS.

