LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30, FC Botoșani și Dinamo se întâlnesc în ultimul meci al etapei a 17-a, derby care poate schimba ierarhia Superligii: gazdele urcă pe primul loc dacă bat, ”câinii” urcă pe locul al doilea dacă ies ei învingători la Botoșani.

14 aprilie 2025, FC Botoșani - Oțelul 0-1: a fost singura înfrângere suferită acasă de elevii lui Leo Grozavu în principala competiție internă în acest an calendaristic, în rest au nouă succese și șapte rezultate de egalitate.

Bucureștenii lui Zeljko Kopic nu au mai pierdut în SuperLigă pe teren advers din 27 iulie 2025, Oțelul - Dinamo 2-1. Au urmat afară patru victorii și două remize. Mai mult, au marcat cel puțin un gol în 22 dintre precedentele 23 de deplasări din campionat.

Leo Grozavu, fotbalist cu peste 100 de meciuri la Dinamo



FC Botoșani este singura echipă care are în lot cinci jucători cu cel puțin 6 contribuții ofensive în primele 16 runde (gol + pasă decisivă + penalty scos): Sebastian Mailat - 9, Hervin Ongenda - 8, Zoran Mitrov - 7, Alexandru Cîmpanu și Andrei Dumiter - 6.

Se întâlnesc două echipe care stau foarte bine și defensiv, ambele având câte șapte meciuri fără gol încasat.

De reamintit că Leo Grozavu a evoluat ca jucător în tricoul lui Dinamo timp de șase sezoane (1992-1993 / 1997-1998), interval în care a strâns în campionat 105 meciuri şi 5 goluri.

FC Botoșani, peste Dinamo în întâlnirile directe



Cele două cluburi s-au mai confruntat în principala competiție internă de 29 de ori, de 11 ori au câștigat moldovenii, de 10 ori s-au impus bucureștenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

Primele dispute din campionat au fost cele din ediţia 2013-2014, când Dinamo s-a impus în ambele jocuri, 1-0 acasă (George Ţucudean) şi 2-1 în deplasare (dublă Bilinski / Istvan Fulop).

Întâiul succes din contul moldovenilor: 14 septembrie 2014, FC Botoşani - Dinamo 3-2. Acest joc a intrat în istoria grupării botoşănene drept primul disputat acasă în nocturnă.

Cea mai mare diferenţă de scor: de două ori 4-0 pentru FC Botoşani (24 ianuarie 2021, 7 februarie 2022).

Cea mai recentă confruntare din SuperLiga României: 21 iulie 2025, Dinamo - FC Botoșani 0-0. Info: LPF



Clasamentul LIVE din Superligă

