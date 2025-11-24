Duminică, 23 noiembrie, am avut programate meciurile din cadrul etapei a 4-a din play-off-ul și play-out-ul Ligii de Tineret.

FCSB, „remontada” în derby-ul cu Rapid din Liga de Tineret

FCSB a ieșit învingătoare în derby-ul cu Rapid, scor 2-1, după ce a fost condusă în meciul jucat pe teren propriu, informează frf.ro.

Cu acest succes, FCSB revine pe podium în clasament, ocupând locul 3, cu 19 puncte, în timp ce Rapid coboară până pe poziția a 5-a, cu 17 puncte. Acesta a fost și primul succes de la startul play-off-ului pentru FCSB, care avea înaintea etapei 2 remize și o înfrângere.

Remiză spectaculoasă între „U” Cluj și CFC Argeș de care profită Farul

Cel mai spectaculos meci al rundei s-a disputat la Albota, unde a avut loc duelul dintre CFC Argeș și Universitatea Cluj, încheiat cu o remiză, scor 4-4.

De acest egal a profitat Farul care, după victoria cu 4-1 de pe teren propriu cu FC Bacău, mărește la 4 puncte distanța față de locul secund.

Constănțenii au în acest moment 29 de puncte și un parcurs perfect, cu 15 victorii din 15 meciuri jucate în campionat.

Pe locul secund se află Universitatea Cluj, cu 25 puncte și un parcurs aproape perfect, cu 13 victorii și 2 remize în cele 15 meciuri disputate în campionat.

În ultimul meci al rundei, UTA a cedat pe teren propriu în partida cu AFK Csikszereda, scor 0-1, și rămâne fără victorie de la startul play-off-ului, având în cont 2 remize și 2 înfrângeri.

Rezultatele etapei a 4-a

Duminică, 23 noiembrie



PLAY-OFF

FCSB – FC Rapid 1923 2-1

Farul Constanța – FC Bacău 4-1

CFC Argeș – Universitatea Cluj 4-4

UTA Arad – AFK Csikszereda 0-1

PLAY-OUT EST

ACS Sport Team – FC Voluntari 1-4

LPS Buzău – CS Dinamo București 0-6

Politehnica Iași – Concordia Chiajna 4-1

Steaua București – FC Botoșani 4-1

PLAY-OUT VEST

Viitorul Cluj – Sepsi OSK 1-1

Daco-Getica București – CFR Cluj 1-3

Universitatea Craiova – ACS Petrolul 52 0-0

Știința Poli Timișoara – Kids Tâmpa Brașov 0-1

Ultima etapă din 2025 ne aduce derby-ul „U” Cluj – Farul

Miercuri, 26 noiembrie, avem programată ultima rundă din acest an din play-off-ul și play-out-ul Ligii de Tineret.

Capul de afiș al rundei este fără îndoială partida dintre Farul și Universitatea Cluj, ocupantele primelor două locuri din play-off, dar și formațiile ce nu au cunoscut gustul înfrângerii în acest campionat.

Un succes al constănțenilor ar face ca diferența dintre cele două să crească la 7 puncte, în timp ce o victorie a Universității ar face ca distanța să fie redusă la un singur punct.

Cu 9 etape rămase după disputarea meciurilor din etapa a 5-a, lupta pentru titlul de campioană ar fi încă departe de a se fi încheiat, astfel încât orice rezultat înregistrat în partida de miercuri între cele două formații nu prezintă garanția trofeului de campioană în acest moment.

După succesul cu Rapid, pentru FCSB urmează deplasarea de la Bacău, pentru meciul cu formația locală. În funcție și de rezultatul din meciul mai sus amintit, FCSB se poate apropia de primele două poziții și, de ce nu, poate spera în continuare la trofeul de campioană în etapele rămase.

AFK Csikszereda va evolua pe teren propriu împotriva celor de la CFC Argeș, iar Rapid va primi vizita celor de la UTA Arad, acestea fiind ultimele partide din 2025 în campionat.

Programul etapei a 5-a

Miercuri, 26 noiembrie – ora 12:00

PLAY-OFF

AFK Csikszereda – CFC Argeș

Universitatea Cluj – Farul Constanța

FC Bacău – FCSB

FC Rapid 1923 – UTA Arad

PLAY-OUT EST

FC Botoșani – Politehnica Iași

Concordia Chiajna – LPS Buzău

CS Dinamo București – ACS Sport Team

FC Voluntari – Steaua București

PLAY-OUT VEST

Kids Tâmpa Brașov – Universitatea Craiova

ACS Petrolul 52 – Daco-Getica București

CFR Cluj – Viitorul Cluj

Sepsi OSK – Știința Poli Timișoara

Până pe 7 decembrie se vor disputa etapele 2 și 3 din grupele Cupei de Tineret, acolo unde cele 24 de echipe participante în acest sezon au fost împărțite în 4 grupe, câte 2 grupe pentru fiecare serie. Primele două clasate din fiecare grupă vor avansa în următoarea fază a competiției.

