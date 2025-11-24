EXCLUSIV Banii nu-l sperie pe Dan Șucu! Salariu de-a dreptul regesc pentru vedeta Rapidului

Banii nu-l sperie pe Dan Șucu! Salariu de-a dreptul regesc pentru vedeta Rapidului
Rapid București trăiește cel mai bun moment din ultimii ani. 

dan sucualex dobreRapid Bucuresti
Giuleștenii sunt pe primul loc în Superliga după 17 etape, cu 35 de puncte și un parcurs impresionant. Rapid are în momentul redactării acestui articol nu mai puțin de 10 victorii, 5 remize și doar 2 înfrângeri.

În spatele lor vin Botoșani și Universitatea Craiova, ambele cu câte 32 de puncte, în timp ce Dinamo (30), nou-promovata FC Argeș (27) și Farul (26) completează top 6.

FCSB, campioana en-titre, e abia pe locul 10, cu 21 de puncte, iar CFR Cluj e pe 11, cu doar 19 puncte.

Dan Șucu nu se joacă! Salariu de-a dreptul regesc pentru Alex Dobre

Unul dintre cei mai importanți oameni ai Rapidului în acest sezon este Alex Dobre, fotbalist care a explodat în prima sa aventură în Superliga. Extrema de 27 de ani a trecut în carieră pe la Wigan, Bury, Rochdale, Yeovil, Dijon și Famalicao, dar adevărata confirmare a venit în Giulești.

Dobre este liderul golgheterilor din Liga 1, cu 9 goluri în 17 etape, niciunul din penalty. Singurul care îl egalează, Florin Tănase, a înscris tot de 9 ori, însă 7 reușite sunt din lovituri de la 11 metri.

Performanțele nu au rămas fără răsplată. Potrivit informațiilor obținute de Sport.ro, Alex Dobre câștigă în prezent între 10.000 și 12.000 de euro lunar, însă din luna ianuarie salariul său va ajunge la aproximativ 15.000 de euro pe lună, bonus prevăzut la semnarea contractului și activat automat la startul anului viitor. Practic, Dobre va deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători din Superliga României.

Rapid pregătește acum duelul cu FK Csikszereda, programat vineri, 28 noiembrie. Cele două formații se vor duela în Giulești de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro, Facebook Sport.ro, dar și în aplicația Sport.ro, disponibilă pentru sistemele de operare Android și iOS.

