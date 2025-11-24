Giuleștenii sunt pe primul loc în Superliga după 17 etape, cu 35 de puncte și un parcurs impresionant. Rapid are în momentul redactării acestui articol nu mai puțin de 10 victorii, 5 remize și doar 2 înfrângeri.

În spatele lor vin Botoșani și Universitatea Craiova, ambele cu câte 32 de puncte, în timp ce Dinamo (30), nou-promovata FC Argeș (27) și Farul (26) completează top 6.

FCSB, campioana en-titre, e abia pe locul 10, cu 21 de puncte, iar CFR Cluj e pe 11, cu doar 19 puncte.

Dan Șucu nu se joacă! Salariu de-a dreptul regesc pentru Alex Dobre

Unul dintre cei mai importanți oameni ai Rapidului în acest sezon este Alex Dobre, fotbalist care a explodat în prima sa aventură în Superliga. Extrema de 27 de ani a trecut în carieră pe la Wigan, Bury, Rochdale, Yeovil, Dijon și Famalicao, dar adevărata confirmare a venit în Giulești.

Dobre este liderul golgheterilor din Liga 1, cu 9 goluri în 17 etape, niciunul din penalty. Singurul care îl egalează, Florin Tănase, a înscris tot de 9 ori, însă 7 reușite sunt din lovituri de la 11 metri.

