GALERIE FOTO Cât s-a încheiat derby-ul Dinamo - Rapid, cândva finală de Champions League!

C&acirc;t s-a &icirc;ncheiat derby-ul Dinamo - Rapid, c&acirc;ndva finală de Champions League! Volei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meci de tradiție în Ștefan cel Mare.

TAGS:
DinamoPetar PremovicRapidcs dinamo bucurestiMircea Peța
Din articol
  • Dinamo rapid 3 0 4
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Campioana CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe CS Rapid Bucureşti cu scorul de 3-0 (25-17, 25-22, 25-20), duminică, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a 6-a a Diviziei A1 la volei masculin, meci care în alte vremuri era de două ori consecutiv finala Cupei Campionilor Europeni (actuala Champions League): Dinamo - Rapid 3-1 și 3-2 în ediția 1965-1966 și Dinamo - Rapid 3-0, 1-3 și 3-1 în ediția 1966-1967.

Petar Premovic și Mircea Peța, cei mai buni în derby-ul Dinamo - Rapid 3-0

Petar Premovic (17 puncte) şi Mircea Peţa (16) au fost cei mai buni de la Dinamo, iar Mihajlo Stankovic (10) s-a remarcat de la Rapid.

”VOLEI MASCULIN. 3-0 🚨🚨🚨

DINAMO face un meci mare și închide partida cu Rapid în minimum de seturi. Elevii lui Bogdan Tănase au controlat partida de la un capăt la celălalt 🔥

Petar Premovic a fost de neoprit! 17 puncte din atac (68%)! Mircea Peța a fost următorul pe statistică cu 16 puncte. Au mai evoluat: Janis Medenis și Nicolae Ghionea cu 7p, Robert Călin și Răzvan Mihalcea cu 4p, Onur Cukur 2p, Eric Burggraf, Sergio Diaconescu libero.

Felicitări băieți! Un rezultat excelent într-un derby! Bravo TEAM 💪🏻, a postat la final clubul din Ștefan cel Mare.

SCM Zalău rămâne lider, dar Dinamo și Steaua au meciuri mai puține

În alt meci, CS Ştiinţa Explorări Baia Mare a obţinut prima sa victorie din acest sezon, 3-1 (25-23, 25-20, 18-25, 25-22) cu CS Unirea Dej, pe teren propriu.

Vasile Breban (19 puncte), Marius Cheagă (16) şi Radu Tănase (15) au fost artizanii succesului echipei maramureşene.

Clasament:

1. SCM Zalău 14 puncte (6 jocuri)

2. SCM ''U'' Craiova 13 (5)

3. CSM Corona Braşov 10 (6)

4. CSA Steaua Bucureşti 9 (3)

5. CS Dinamo Bucureşti 9 (4)

...

Info: Agerpres, CS Dinamo București

Foto: CS Dinamo Volei

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un japonez a câștigat 3,8 milioane de dolari la loto și a ascuns câștigul de soția sa, ca să trăiască în lux, în secret
Un japonez a c&acirc;știgat 3,8 milioane de dolari la loto și a ascuns c&acirc;știgul de soția sa, ca să trăiască &icirc;n lux, &icirc;n secret
ARTICOLE PE SUBIECT
Un fotbalist rom&acirc;n a debutat ieri la naționala Ungariei! Cum s-a descurcat
Un fotbalist român a debutat ieri la naționala Ungariei! Cum s-a descurcat
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali, pus la zid de fostul atacant de la FCSB: &bdquo;Nu are nicio treabă cu fotbalul!&rdquo;
Gigi Becali, pus la zid de fostul atacant de la FCSB: „Nu are nicio treabă cu fotbalul!”
După victoria cu Nantes din Champions League, Dinamo s-a dezlănțuit &icirc;n Liga Zimbrilor!
După victoria cu Nantes din Champions League, Dinamo s-a dezlănțuit în Liga Zimbrilor!
&Icirc;ntrebarea care l-a enervat pe Chivu: &bdquo;Adică, n-am voie?!&ldquo;
Întrebarea care l-a enervat pe Chivu: „Adică, n-am voie?!“
Victor Pițurcă, dat pe spate: &bdquo;Cel mai valoros jucător&rdquo;
Victor Pițurcă, dat pe spate: „Cel mai valoros jucător”
Chivu, detaliul care &icirc;l &icirc;ngrijorează după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu AC Milan: &bdquo;E prea mult!&ldquo;
Chivu, detaliul care îl îngrijorează după înfrângerea cu AC Milan: „E prea mult!“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu și au găsit vinovatul după Inter - AC Milan 0-1

Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu și au găsit vinovatul după Inter - AC Milan 0-1

Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce rom&acirc;nul a fost huiduit de un stadion &icirc;ntreg

Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce românul a fost huiduit de un stadion întreg

Reacția lui Louis Munteanu c&acirc;nd a auzit cine a venit să-l vadă pentru un transfer la CFR - Rapid

Reacția lui Louis Munteanu când a auzit cine a venit să-l vadă pentru un transfer la CFR - Rapid

Lovitură pentru CFR Cluj! Au anunțat plecarea starului abia sosit &icirc;n Gruia

Lovitură pentru CFR Cluj! Au anunțat plecarea starului abia sosit în Gruia

CCA a confirmat greșeala de arbitraj de la partida din Superligă: &bdquo;Golul ar fi trebuit validat&rdquo;

CCA a confirmat greșeala de arbitraj de la partida din Superligă: „Golul ar fi trebuit validat”

Mihai Stoica a anunțat transferul sigur al lui FCSB din iarnă: E jucător de valoare

Mihai Stoica a anunțat transferul sigur al lui FCSB din iarnă: "E jucător de valoare"



Recomandarile redactiei
Gigi Becali, pus la zid de fostul atacant de la FCSB: &bdquo;Nu are nicio treabă cu fotbalul!&rdquo;
Gigi Becali, pus la zid de fostul atacant de la FCSB: „Nu are nicio treabă cu fotbalul!”
Victor Pițurcă, dat pe spate: &bdquo;Cel mai valoros jucător&rdquo;
Victor Pițurcă, dat pe spate: „Cel mai valoros jucător”
Mitică Dragomir, fără perdea despre preferatul lui Becali: &bdquo;&Icirc;ntr-un an nu mai auzi de el!&rdquo;
Mitică Dragomir, fără perdea despre preferatul lui Becali: „Într-un an nu mai auzi de el!”
Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu și au găsit vinovatul după Inter - AC Milan 0-1
Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu și au găsit vinovatul după Inter - AC Milan 0-1
Reacția lui Louis Munteanu c&acirc;nd a auzit cine a venit să-l vadă pentru un transfer la CFR - Rapid
Reacția lui Louis Munteanu când a auzit cine a venit să-l vadă pentru un transfer la CFR - Rapid
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Joia neagră pentru Dinamo &icirc;n Champions League! Totul s-a decis &icirc;n setul de aur, dar avem și o veste bună
Joia neagră pentru Dinamo în Champions League! Totul s-a decis în setul de aur, dar avem și o veste bună
&rdquo;O zi perfectă&rdquo; pentru Dinamo! Două victorii la zero, ambele &icirc;n deplasare
”O zi perfectă” pentru Dinamo! Două victorii la zero, ambele în deplasare
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
CITESTE SI
Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: &bdquo;Urmează o perioadă mai lungă de recuperare&rdquo;

stirileprotv Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Summit de urgență la Geneva: americani, ucraineni și europeni caută o ieșire din războiul din Ucraina

stirileprotv Summit de urgență la Geneva: americani, ucraineni și europeni caută o ieșire din războiul din Ucraina

Putin ameninDupă ploi și ninsori la munte, vremea se &icirc;ncălzește &icirc;n Rom&acirc;nia. Prognoza meteo p&acirc;nă pe 30 noiembrieță cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: &bdquo;Poate fi baza unei soluții definitive&rdquo;

stirileprotv Putin ameninDupă ploi și ninsori la munte, vremea se încălzește în România. Prognoza meteo până pe 30 noiembrieță cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: „Poate fi baza unei soluții definitive”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!