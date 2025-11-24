Întrebarea care l-a enervat pe Chivu: „Adică, n-am voie?!“

Campioana CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe CS Rapid Bucureşti cu scorul de 3-0 (25-17, 25-22, 25-20), duminică, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a 6-a a Diviziei A1 la volei masculin, meci care în alte vremuri era de două ori consecutiv finala Cupei Campionilor Europeni (actuala Champions League): Dinamo - Rapid 3-1 și 3-2 în ediția 1965-1966 și Dinamo - Rapid 3-0, 1-3 și 3-1 în ediția 1966-1967.

Petar Premovic și Mircea Peța, cei mai buni în derby-ul Dinamo - Rapid 3-0



Petar Premovic (17 puncte) şi Mircea Peţa (16) au fost cei mai buni de la Dinamo, iar Mihajlo Stankovic (10) s-a remarcat de la Rapid.

”VOLEI MASCULIN. 3-0 🚨🚨🚨

DINAMO face un meci mare și închide partida cu Rapid în minimum de seturi. Elevii lui Bogdan Tănase au controlat partida de la un capăt la celălalt 🔥

Petar Premovic a fost de neoprit! 17 puncte din atac (68%)! Mircea Peța a fost următorul pe statistică cu 16 puncte. Au mai evoluat: Janis Medenis și Nicolae Ghionea cu 7p, Robert Călin și Răzvan Mihalcea cu 4p, Onur Cukur 2p, Eric Burggraf, Sergio Diaconescu libero.

Felicitări băieți! Un rezultat excelent într-un derby! Bravo TEAM 💪🏻”, a postat la final clubul din Ștefan cel Mare.

